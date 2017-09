Lagos reiteró defensa al secreto de la Comisión Valech y advirtió “ignorancia” en las críticas

El ex Presidente Ricardo Lagos reiteró su defensa al secreto de los testimonios de la Comisión Valech y aclaró que la discusión parlamentaria es innecesaria, ya que los tribunales se encuentran en condiciones de obtener el acceso a los documentos.

Tras reunirse con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, Lagos recalcó que al momento de ser publicado en el Diario Oficial el 26 de septiembre de 2003 con el decreto 1.043, se decretó que existía el secreto en los testimonios.

“Entonces, decir ahora que no se sabía que esto era así me parece una ignorancia enorme. Nunca se pretendió que esto sea para ocultarlo de la justicia, y si los tribunales quieren acceso a una información específica no me cabe ninguna duda que -garantizando el resguardo y la confidencialidad- pueden tener acceso a ellos”, dijo.

“Yo pienso que no es necesaria esa indicación porque el Estado es uno solo (…) le comenté a la subsecretaria, yo creo que si el tema era el acceso a los tribunales, eso se resuelve casi por la vía administrativa”, recalcó el ex Mandatario en relación al debate en el Congreso.

Fries recalcó que “he querido plantearle y reconocer el gran trabajo que hizo en su momento la Comisión Valech, pero también en el acuerdo de que el contexto ha cambiado y que hoy día podemos y debemos dar un paso más, y ese paso más con el resguardo al anonimato de los testimonios que dieron las víctimas tiene que ver con poder avanzar en más verdad, avanzar en las investigaciones judiciales que hoy día están en los tribunales y también garantizar que la sociedad pueda conocer lo que pasó durante la dictadura en materia de torturas”.

Desde el gobierno, la vocera Paula Narváez manifestó que “lo importante aquí es destacar que el ex Presidente Lagos ha sido muy claro y ha manifestado su conformidad con el proyecto de ley. Si se ha seguido la vía legislativa es también por una indicación de la Contraloría General de la República”.