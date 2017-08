Mandataria: “Hoy día podemos decir con orgullo que hemos cumplido un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres de nuestro país”

Tras el rechazo del Tribunal Constitucional a los requerimientos presentados en contra de la Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la iniciativa que ya fue aprobada en el Congreso está en condiciones de promulgarse como Ley

En el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se refirió esta tarde al fallo del Tribunal Constitucional que rechazó los requerimientos de inconstitucionalidad presentados respecto de normas del proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo vital de la madre; en que el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina; y cuando sea producto de una violación, con el cual la iniciativa presentada por el Gobierno de la Mandataria queda en condiciones de promulgarse como Ley.



“Con esto, las mujeres de Chile hemos conquistado, o reconquistado, un derecho básico, que es el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos, y particularmente en casos que pueden ser muy dolorosos”, afirmó la máxima autoridad nacional.



En la misma línea, agregó que “despenalizar la interrupción del embarazo por estas tres causales es, yo diría, una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. Y lo que ha ganado, entonces, es la tolerancia, la humanización de nuestras leyes, entender que no todas las mujeres son iguales, ni en términos de sus convicciones, ni en términos de sus posibilidades reales, sean personales, familiares o emocionales, para enfrentar situaciones de este tipo. Y, en ese sentido, reconoce también la libertad de decidir frente a situaciones dramáticas y da la posibilidad de que cada mujer pueda, en base a sus propios valores, religiones, principios u opciones reales, decidir el camino por el cual va a seguir avanzando”.



Igualmente, subrayó que “hoy día podemos decir con orgullo que hemos cumplido un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres de nuestro país”.



Asimismo, explicó que “habrá mujeres que puede no gustarles este acuerdo. Ellas tienen sus derechos asegurados. Con esto, nosotros estamos también asegurando derechos a otras mujeres, que se veían enfrentadas a otra situación, que podían tomar determinadas decisiones o no tomarlas, y ser castigadas, incluso, con la cárcel”.



Finalmente, la Presidenta Bachelet señaló que “hoy día han ganado las mujeres; creo que hoy, una vez más, ha ganado la democracia; y que hoy ha ganado Chile”.