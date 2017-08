Matías Walker exige disculpas públicas a Goic y su esposo

Las críticas formuladas por el esposo de la candidata presidencial Carolina Goic, Christian Kirk, no cayeron nada de bien en la cúpula de la Democracia Cristiana. El vicepresidente del partido, el diputado Matías Walker afirmó en declaraciones publicadas por El Mostrador que “en la Junta voté de acuerdo a lo que nos pidió la presidenta. Por lo tanto, lo que dice este señor es absolutamente falso, es injurioso e inaceptable”, recalcando que “nadie en su sano juicio puede aseverar que no he sido leal con nuestra candidata presidencial, al grado tal que he retrasado el inicio de mi propia campaña parlamentaria por apoyar la campaña presidencial de Carolina Goic”.

El brazo derecho de la presidenta de la DC, insistió en que lo ocurrido “es falso, es injurioso y es tremendamente injusto. Espero hablar en algún momento del día, en calma, con Carolina Goic para que ella públicamente desmienta lo que ha señalado este señor”.

Al ser consultado si espera que la abanderada desmienta públicamente a su marido, el diputado señaló que “las ofensas públicas, con disculpas privadas no sirven. Y yo espero y exijo una disculpa pública. De ambos”.

Frente a los términos que usó Kirk como “hienas”, Walker reiteró que “nadie en su sano juicio ni en un estado sano puede escribir lo que escribió este señor” y que “ya que Carolina Goic ha pedido elevar el estándar ético, eso significa no denostar públicamente a quienes hemos defendido a brazo torcido su candidatura presidencial”.

Walker, en declaraciones a ADN reconoció sí que el principal “error” fue que un grupo cercano a la senadora DC la convencieron de que “era ella o Rincón”. “Considero que fue un error ‘rinconizar’ la Junta Nacional, porque ella tiene el apoyo de todo el partido, este diputado se la ha jugado por su candidatura todos los días”, dijo. Luego, el diputado consideró que “hubo un error de parte de su comando en plantear a tal nivel de dramatismo que ella no podía ser candidata si iba (Ricardo) Rincón”. Asimismo, aseveró que espera que “ella persevere (en la carrera presidencial) independiente de lo que haga Rincón”, pues su postulación “no sólo es importante para la Democracia Cristiana, es una candidatura que le hace bien a Chile”.

En tanto, su hermano, el senador Ignacio Walker en entrevista con Tele13 radio, enfatizó que Goic debe continuar con su campaña y denunció que muchos militantes intentaron “pasarle la cuenta” a la candidata. “Hay sectores dentro del partido, incluso algunos diputados (…) que de alguna manera querían pasarle alguna cuenta a Carolina Goic y eso me parece inconcebible. No hay nada peor que el fuego amigo”, sostuvo. “Lo hicieron con Soledad Alvear, lo hicieron con Claudio Orrego, ¿y ahora con Carolina Goic?”, agregó.