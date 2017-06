Mayol rompe el ‘fair play’ en el Frente Amplio y acusa a Beatriz Sánchez de copiarle el programa

Ya se habían visto las caras anoche en un debate organizado por Mega y que fue moderado por Tomás Mosciatti. La periodista Beatriz Sánchez y el sociólogo Alberto Mayol plantearon sus ideas y marcaron una clara diferencia con el debate televisivo de ChileVamos, donde abundaron las descalificaciones y ataques personales, a tal punto que el propio Mayol reconoció después sentir una “complicidad” con su adversaria del Frente Amplio de caras a las primarias del próximo domingo.

Por eso llamó por lo menos la atención el cambio de tono de Mayol este miércoles, cuando volvió a enfrentarse a Beatriz Sánchez en el debate organizado por las radios y en el que la acusó directamente de haber copiado su programa.

Desde un comienzo dio luces de lo que se venía, después que la periodista cuestionó una de sus propuestas. “Al menos tenemos programa, Beatriz”, le dijo. Y ella, algo incómoda, pero sin dejar nunca su tono conciliador, le respondió que su candidatura tenía una hoja de ruta”.

Y Mayol insistió: “¿Te parece un buen estándar estar tomando lentamente el programa que nosotros hemos producido, mientras ustedes habían tenido una hoja de ruta más general, en circunstancias que, efectivamente, este es un trabajo de un equipo que es distinto al de tu candidatura? Ya supimos lo que pasó con ciertos gobiernos que usurparon banderas ajenas y nos parece que es un asunto que no es menor, que tiene cierta gravedad”.

Beatriz Sánchez le respondió que “si hay una propuesta buena que tú puedes presentar, no tengo ningún problema en que compartamos. Aquí yo no diría que hay una imitación, sino que estamos trabajando en ir sumando por área las distintas propuestas”. Y reafirmó: “Aquí no hay una copia”.