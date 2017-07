Me-o concreta visita a Bolivia para prometer negociación directa por mar a Evo Morales

El candidato presidencial del Pro, Marco Enríquez-Ominami, concretó su visita con el Presidente de Bolivia, Evo Morales en el Palacio Quemado, en el marco de un documental que se encuentra grabando. ME-O y el Mandatario del país altiplánico se reunieron dos veces, el lunes y ayer en una entrevista que duró dos horas. En la ocasión, el diputado le regaló la camiseta de la selección chilena al líder del país vecino y el gobernante le obsequió tres libros que le entregó a Fernanda, hija de su esposa Karen Doggenweiler.

Según informó Cooperativa, esta visita ha causado controversia en el país luego de que la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, tildara de “irresponsable” el ofrecimiento de negociación por una salida al mar y el retiro de la demanda chilena por el río Silala -si es que resulta electo Presidente- que Ominami buscaba debatir en la reunión con Morales.

El abanderado del Partido Progresista respondió a los dichos de la periodista asegurando que “la única irresponsable eres tú. Profundamente irresponsable al no saber nada de política exterior. Ningún ciudadano puede, aunque quiera, asumir la representación de un Estado”. Previamente, Me-o dijo que ofrecería una negociación directa por mar y se comprometió a retirar la demanda de Chile en La Haya (río Silala), “como futuro Presidente de Chile”, con la condición de que Bolivia también haga lo mismo. Esto con el propósito de desjudicializar” la relación entre ambos países.

Pero no solamente respondió a Beatriz Sánchez. Sebastián Piñera también recibió sus dardos. “Le regalaste el mar a Perú, hiciste negocios con empresas peruanas, y no voy a perder tiempo en polemizar contigo. Ahora nos toca a muchos reparar todo lo malo que hiciste, no solamente con el Cau-Cau, en La Araucanía, sino también con los vecinos, y vengo cara a cara, no por Twitter como tú, a conversar con el Presidente de Bolivia”, fueron algunos de los misiles que le dedicó Enríquez- Ominami al candidato de Chile Vamos, que previamente criticó a la carta del Pro diciendo que “creo que aquí hay una gran confusión, porque a veces por lograr una cierta notoriedad, que tal vez no logran de otra forma, están comprometiendo la unidad y el sentido de Estado que siempre debe tener la política exterior de nuestro país”, sostuvo Piñera.

El líder del Partido Progresista regresará hoy a Chile y también se propone entrevistar a distintos Mandatarios como José Mujica, Cristina Fernández, Rafael Correa y Nicolás Maduro.

