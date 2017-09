Miles de personas marcharon en aniversario del golpe de Estado que derrocó a Allende

“A cerrar Punta Peuco”. Esa fue una de las exigencias que más se escuchó ayer en la marcha convocada por la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales, en conmemoración de los 44 años del golpe de Estado cívico militar.

La manifestación comenzó cerca de las once de la mañana en la Plaza Los Héroes, para dirigirse por la Alameda hasta San Antonio y luego por avenida Recoleta, donde finalizó con un acto en la puerta del Cementerio General.

Durante la manifestación, las organizaciones de DD.HH. cuestionaron la carta que oficiales en retiro difundieron en los últimos días, acerca del accionar de la justicia en causas relacionadas con la dictadura cívico militar.

“La impunidad en Chile permite, entre otras cosas, que tengamos Fuerzas Armadas que no se democratizaron, que tengamos Fuerzas Armadas que aún siguen ancladas y son parte del genocidio, de ese legado del dictador Augusto Pinochet. Por lo tanto, esta es una acción sediciosa, que debe detenerse, porque lo que se pone en riesgo es la democracia y el respeto a los derechos de las personas en el país”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

Verdad total,

justicia plena

La dirigenta recalcó que la marcha insistió en la demanda de “verdad total, justicia plena, para que en nuestro país el terrorismo de Estado y el genocidio nunca más se vuelvan a vivir”.

Asimismo, Lorena Pizarro sostuvo que “el penal de Punta Peuco debe dejar de ser un recinto para genocidas violadores de DD.HH., porque simboliza la impunidad y la transición pactada, que significó que violaciones a los DD.HH. quedaran en la impunidad. Mayoritariamente, los civiles hoy están libres. Punta Peuco es una señal en contra de la política de los consensos y de la lógica de la justicia en la medida de lo posible”.

“La lógica de la justicia en la medida de lo posible ha hecho que, por ejemplo, no se legisle en sancionar a aquellos que hacen apología del genocidio y el terrorismo”, agregó.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, evaluó positivamente la convocatoria de la marcha: “Nosotros estamos aquí, no importa si hace frío o llueve”, señaló.

“La convicción es el homenaje a Salvador Allende, al gobierno de la Unidad Popular, a la demanda histórica de DD.HH., pero también las demandas sociales. Queremos una democracia más sólida, más cálida y más justa. Esta democracia la ganamos nosotros, las mujeres y hombres que no están hoy día y los que estamos en la calle, además de las generaciones más jóvenes que se han sumado a rescatar la memoria histórica y no permitir la impunidad en nuestro país”, indicó.

Del mismo, se refirió al papel que ha tenido el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, en los reclamos de uniformados contra el Poder Judicial: “Detrás de esto está el apoyo del actual comandante en jefe del Ejército, quien anteriormente ya se ha referido a la justicia y ha victimizado a los criminales que están en Punta Peuco”, afirmó.

Cuando la marcha avanzó hacia Recoleta, encapuchados comenzaron a producir incidentes y se registraron enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros.

Al menos 25 personas fueron detenidas y hubo seis carabineros lesionados por los disturbios.

