Ministra de la Mujer valoró a Los Tetas por echar a vocalista acusado de violencia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, valoró en Cooperativa la reacción de Los Tetas ante la denuncia de agresiones que realizó Valentina Henríquez contra el vocalista del grupo, Camilo Castaldi, más conocido como “Tea Time”.

“Precisamente por la connotación pública, por los actores involucrados, en este caso hemos hecho también un llamado al mundo de la cultura, al mundo de la música, a ser parte indudablemente de esta transformación cultural que erradique la violencia en contra de las mujeres”, expresó Pascual en diálogo con el programa “La Historia es Nuestra”.

“En ese sentido, yo quisiera valorar lo que ha ocurrido a posterior de la denuncia, donde efectivamente hay declaraciones del propio grupo que plantea su condena también a la violencia en contra de las mujeres”, añadió la secretaria de Estado.

Acusaciones cruzadas

El caso ha generado una ola de opiniones en todo el país, la mayoría condenando el hecho, aunque otras voces apuntan a esperar lo que dictamine la Justicia. Una que salió en defensa del cantante fue su ex pareja la actriz Trinidad González, quien aseguró que “Camilo no es una persona violenta, nunca ha tenido una agresión conmigo, ni cerca de eso. Jamás me ha puesto un dedo encima”.

En ese sentido, destacó la relación que tiene el cantante con su hijo: “Nosotros estamos separados hace dos años y medio, y tenemos una excelente relación, es un excelente papá y tiene una relación preciosa con su hijo”.

González también tuvo palabras para Valentina Henríquez y relató un supuesto episodio donde estuvo involucrado Carabineros. “En una ocasión tuvimos que llamarlos porque ella llegó a mi casa a buscar a Camilo”, detalló en el matinal “Muy Buenos días”, añadiendo que “él no le abrió la puerta porque ella estaba muy alterada y se infringió daño, se golpeó contra la muralla”.

No obstante, esta versión fue refutada por una vecina del departamento en que vive “Tea Time”. Claudia Calabrano declaró a The Clinic que “hace un mes y medio aproximadamente, fue un sábado como a las siete de la tarde, él la empujó por la escalera, yo bajé por los gritos. Ella tenía su pie lastimado, de hecho, con una señora del tercer piso la socorrimos y me la llevé a mi departamento para ayudarla”.

En ese sentido, rechazó los argumentos que había expresado el cantante, en el sentido de que esta denuncia fue hecha por su ex pareja para vengarse. “Es falso todo eso que él dijo en la tele. Si ella está mal psicológicamente, es porque él la tiene así con sus maltratos. La declaración de Facebook es cierta, Valentina me lo contó en esa ocasión en mi departamento. Me dijo que se aguantaba porque lo quería, yo le aconsejé que lo dejara. Un día te va a matar, le dije”.