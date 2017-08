Ministro de Hacienda aclara: reforma de pensiones destruiría 394 mil empleos sólo si fuera inmediata

Rodrigo Valdés resaltó la “gradualidad” de los proyectos del gobierno e indicó que la cifra mencionada supone el peor de los escenarios.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD), salió a aclarar las características del informe de gobierno que estima una pérdida de hasta 394 mil empleos como consecuencia de la reforma de pensiones presentada la semana pasada, y cuyos tres proyectos de ley ingresaron esta semana al Congreso.

El Informe de Productividad elaborado por las carteras de Hacienda y Trabajo señala que la iniciativa puede generar la pérdida de hasta 394 mil empleos con contrato y una caída del 3,3% en el sueldo líquido de los trabajadores a largo plazo.

A propósito del revuelo provocado por la información, Valdés dijo desde el Ministerio de Hacienda que no hay que entramparse ni usar políticamente el documento, pues las referidas cifran obedecen al “peor de los escenarios analizados”; es decir, si se aplicara de una sola vez, de inmediato, toda la reforma, basada en un aumento de 5% de cotización con cargo al empleador.

Valdés recordó que la propuesta del Ejecutivo es un alza gradual, de un punto por año, y que justamente se diseñó así para minimizar los eventuales efectos adversos. En esta línea, pidió “altura de miras” en las opiniones.

Valdés vislumbra utilidades y alzas graduales de salarios

Valdés fue consultado por si la Presidenta Michelle Bachelet estaba al tanto de dicho informe -luego de que esta mañana dijera que lo desconocía “en general”- y respondió que no, pero sí de las “estimaciones de impacto” de un cambio radical.

“La Presidenta no tuvo físicamente el informe, porque hacemos varios de estos informes, son informes largos, y llenos de ‘letras griegas’… excesivamente técnicos, para que tengan una validación política”, explicó.

“Al mismo tiempo, la Presidenta tenía, y fue informada por la ministra (del Trabajo, Alejandra) Krauss y por mí, en la discusión de esto, los efectos potenciales de hacer esto demasiado rápido”, señaló.

“De hecho, tengo que decir que a ella le hubiese gustado hacer esto más rápido, hacerlo en menos años, porque una reforma se ve más cercana si se hace rápido, pero considerando, justamente, potenciales efectos de no hacerlo gradual, es que ella decidió que tenía que tener una gradualidad importante”, remató el jefe de las finanzas públicas.

Udi: “Impresentable”

La controversia fue abordada por la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, que habló de “liviandad” y errores de coordinación y de comunicación.

“Que la Presidenta de la República relativice esto y que no le importe, que no le ponga atención a que hay gente que depende de su trabajo para vivir y puede perder su fuente de empleo, a mí me parece francamente impresentable, de una liviandad que no tiene nombre”, señaló.

La ministra vocera, Paula Narváez, respondió que la afectación al empleo “es hipotética, teórica, que se modela desde el punto de vista de la economía”, pero llamó a mirar la reforma “en su conjunto, no por parcialidades”, porque “informar partes de los efectos que puede tener esta ley una vez que sea aprobada genera un poquito de desinformación”.

“Es sumamente importante decir que hay otros efectos también, porque como va a haber un efecto positivo en el ahorro, y eso también tiene efectos positivos para nuestra economía”, señaló.

Guillier: “Que no los vuelvan a engañar”

Al tema se refirió también Alejandro Guillier, que acusó intentos de “engañar y asustar” a los ciudadanos.

“Quiero invitar a los chilenos a que no los vuelvan a engañar: primero les dijeron que iban a recibir el 70 por ciento de sus últimas 10 remuneraciones con el sistema de AFP, después le dijeron que la plata es suya… Vaya a pedirla, si es suya, el día que usted se jubila, a ver si le entregan la plata”, señaló.

El candidato presidencial oficialista agregó que “al país no se le puede seguir asustando, atemorizando e induciendo al terror cada vez que en Chile se habla de una reforma”.

CPC pide mejorar

el proyecto

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfredo Moreno, comentó -en alusión al 5% extra- que “es indudable que si se aplica algo que, aunque no tenga el nombre de impuesto, opera como un impuesto al trabajo, el impacto va a ser, necesariamente, que van a haber menos ofertas de trabajo y van a ser en condiciones peores”.

“Por eso es importante que el proyecto, en su trayecto dentro del Congreso, sea mejorado”, afirmó el ex canciller.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, consideró que “el Informe de Productividad que se dio a conocer deja de manifiesto algunos de los costos que tiene esta reforma, y eso va a ser resorte, por un lado, de la CPC, pero también del Congreso”.

“Hay que analizar en detalle este proyecto y el Informe de Productividad para poder medir bien los efectos que tenga esta reforma en el crecimiento de nuestro país”, señaló el representante gremial.

Andrade acusa “incompetencia”

de los que rodean a la Presidenta

El diputado del PS, Osvaldo Andrade, acusó “cierta incompetencia” en los asesores de la Presidenta Michelle Bachelet, luego que se conociera una minuta elaborada por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo que establecían un eventual impacto en el empleo a causa de la reforma previsional presentada la semana pasada por el gobierno.

Al ser consultada al respecto en Radio Universo, la Presidenta dijo desconocer este estudio -denominado “Informe de Productividad”-, aunque admitió que esos efectos se matizarían con la gradualidad de la puesta en marcha de la iniciativa.

El presidente de la comisión del Trabajo de la Cámara Baja calificó la situación como un error y apuntó al llamado “segundo piso” de La Moneda.

“Es un error que habla de una cierta incompetencia de la gente que rodea a la Presidenta, porque estas cosas no pueden pasar, a la Presidenta hay que cuidarla y esto lo único que demuestra es que nadie la está cuidando. Por lo menos quienes debieran cuidarla no lo hacen, entonces esperaría que por lo menos los incompetentes se hagan a un lado”, dijo quien fuera ministro del Trabajo durante el primer Gobierno de Bachelet.

En cuanto a culpabilidades por este hecho, Andrade aseveró que “no estoy en La Moneda, no conozco las responsabilidades específicas, pero por de pronto entiendo que hay un piso dedicado a respaldar a la Presidenta y a protegerla”, aludiendo a los asesores presidenciales.

Además, Andrade abundó en lo que consideró como error de los asesores de la Mandataria. “El error está en que al momento de preguntársele a la Presidenta ella no haya sido advertida del contenido completo del informe, del punto de vista que era un informe que establecía riesgos bajos y riesgos altos, y que para precaver esos riesgos altos se había optado por la gradualidad en la aplicación de la cotización del 1% en cinco años”, enfatizó.