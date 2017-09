Ministro de Justicia: “Punta Peuco es una cárcel, no un resort”

– Jaime Campos admitió que tiene mejor infraestructura que otros recintos, pero señaló que no lo conoce en detalle: “No lo he visitado”.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró que “Punta Peuco es una cárcel, no un resort”, pero admitió que tiene mejor infraestructura que otros recintos, aunque no lo conoce en detalle, puesto que nunca lo ha visitado.

Entrevistado por el diario La Tercera, y consultado sobre “cuál es la condición real de Punta Peuco”, Campos respondió: “La verdad es que no lo conozco, no lo he visitado”.

Sin embargo, “toda la información que me entrega Gendarmería apunta a tres cosas: en primer lugar, que Punta Peuco es una cárcel, no un resort; segundo, que como tal en ese recinto penitenciario se cumplen todas las normas que Gendarmería tiene en relación con la custodia de los reos; y en tercer lugar, que desde el punto de vista de infraestructura, objetivamente, Punta Peuco es mejor que otros recintos penitenciarios”, explicó Campos.

El secretario de Estado reiteró además que “a la fecha el gobierno de Chile no ha adoptado ninguna resolución” respecto del “eventual cierre de Punta Peuco, (que) no puede ser un hecho caprichoso”, sino que “tiene que obedecer a ciertas razones” y a “consideraciones técnicas”.

“Otra cosa que tenemos que resolver es qué haremos con el actual inmueble”, agregó el ministro: “No existe una resolución adoptada sobre el particular”.

“Tampoco podemos dejar ese inmueble abandonado, porque tenemos necesidades de infraestructura. (…) Yo más que hablar de cierre, (…) prefiero hablar de cuál sería su nuevo destino penitenciario, y creo que tiene que seguir siendo una cárcel”, dijo, recordando que “en el gobierno de Sebastián Piñera no se construyó ningún metro cuadrado de cárcel”.