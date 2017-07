Molestia en La Moneda contra Medio Ambiente e Intendencia Metropolitana por caso Til Til

“Nos cayó encima y no debió ser así”. Esa es la explicación que internamente dan en La Moneda, no sin un dejo de molestia e incomodidad, por tener que salir a dar explicaciones –en circunstancias que no correspondía- por la decisión que adoptó el martes 25 de julio en la mañana el comité de ministros que aprobó unánimemente dar luz verde al Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri) en la comuna de Til Til, publicó El Mostrador.

La decisión del comité de ministros desató una ola de críticas contra el gobierno a nivel de redes sociales, candidatos presidenciales, manifestaciones de los vecinos afectados y del propio edil de la comuna, Nelson Orellana, quien aseguró que su localidad “va a dar la guerra en el Tribunal Ambiental, va a ir a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Una vez conocida la resolución, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que “este proyecto se hace cargo de sus impactos ambientales, los mide, los mitiga y los compensa (…) lo que hemos pedido adicionalmente ante la preocupación de los vecinos es que se establezca una medida adicional de mediciones de lo que tiene que ver con las emergencias, de manera que cualquier contingencia que se pueda dar potencialmente sea abordada de manera inmediata (…) Esto proyecto cumple con una normativa ambiental mucho más exigente y es necesaria para hacernos cargo de los residuos peligrosos que generamos”.

Pero sus palabras no aplacaron ni el impacto ni la molestia desatada y se hizo necesario que un par de horas después en La Moneda se pronunciaran del tema. La ministra vocera, Paula Narváez, defendió la decisión, recordó que el comité de ministros sólo había “ratificado” una determinación previa que había tomado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que el gobierno entiende que este tema “puede no dejar contentos a todos, que es delicado, que genera distintos puntos de vista”, pero que no hay que olvidar que la decisión está “amparada en nuestra institucionalidad”.

Pero tras las primeras evaluaciones internas, en La Moneda confesaron que había molestia e incomodidad por haber tenido que salir a dar la cara en este tema, considerando que originalmente estaba “decidido y entendido” que esa tarea estaría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de la intendencia de la Región Metropolitana, lo que ante los ojos en palacio no sucedió. “Nunca debió llegar a La Moneda el tema”, afirmaron.

El malestar se sustenta en la sensación interna en palacio que dichas autoridades tienen la tendencia de aparecer “solo para lo bueno”, pero nunca asumir los costos de las decisiones difíciles y complejas, para lo cual dejan que sea La Moneda la que pague por los platos rotos.

Además de Mena, el comité de ministros está integrado por la ministra de Salud, Carmen Castillo, sus pares de Economía, Luis Felipe Céspedes, de Energía, Andrés Rebolledo, de Minería, Aurora Williams y Agricultura, Carlos Furche.