Municipalidades presentarán demandas colectivas contra Enel por cortes de energía

Debido a los extensos cortes de luz que han afectado a la zona oriente de la capital, los alcaldes ya trabajan para presentar demandas colectivas en contra de la empresa Enel por la demora en la reposición del servicio.

Según informó Cooperativa, el caso de la comuna de La Reina ya se han recolectado 500 firmas en el Juzgado de Policía Local, y continuarán con la recolección en estaciones de Metro, mientras que en Ñuñoa ya hay 300 firmas, según confirmó el alcalde Andrés Zarhi.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que “nosotros junto al equipo jurídico le estamos prestando todo el apoyo a nuestros vecinos para que se haga justicia y que realmente Enel tome las acciones que tiene que tomar en este tipo de sucesos”.

En tanto, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín llamó a los afectados de su comuna a concurrir al edificio municipal de calle Apoquindo para firmar su participación en la demanda.

“A todos los que estén escribiendo porque llevan 50 horas sin luz, o porque pasaron 40, 30 horas sin luz, que se echaron a perder artefactos, que perdieron alimentos, que perdieron medicamentos, a todos ellos los esperamos para firmar la demanda contra Enel”, dijo Lavín en un video difundido a través de Twitter.

Presidente de Enel

El presidente de Enel Chile (ex Chilectra), Herman Chadwick, lamentó los cortes y expresó su disposición “para asumir las compensaciones que pudieran corresponder atendiendo caso a caso los requerimientos de los afectados”, según consignó El Mostrador. El vocero de Enel, Andrés González, aseguró que actualmente hay 9 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, principalmente en las comunas de Providencia, La Florida, Ñuñoa y Las Condes.

“Se ha avanzado bastante, pero la complejidad de los trabajos no nos ha permitido avanzar todo lo rápido que quisiéramos. Los 9 mil clientes corresponden al 97% del total de la afectación que alcanzó a 311 mil clientes el sábado”, sostuvo ayer en Tele13 Radio

Asimismo, reconoció que si bien Enel cuenta con un plan de contingencia protocolizado con antelación, “la capacidad no es suficiente cuando tenemos afectación de esta magnitud”.

En tanto, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, afirmó que hay que cambiar “las reglas del juego” para que hechos como los del fin de semana, no se repitan.

La autoridad declaró que lo ocurrido en las últimas horas en la Región Metropolitana “nos parece inaceptable. No es posible que cada vez que tengamos este tipo de eventos climáticos tengamos estos cortes tan masivos y, sobre todo, prolongados, que es lo que ha sido el sello de este evento, pero también de lo que sucedió hace algunas semanas, con todas las alteraciones en la vida familiar, incluso el efecto comercial y económico en lo que significa no tener suministro eléctrico”, dijo Rebolledo en diálogo con El Diario de Cooperativa.

A juicio del ministro, “hay que pensar en algo que es ine-ludible en función de lo que ha venido sucediendo, que es cambiar las reglas del juego. Hemos hecho mucho en el sector de energía, hemos cambiado la generación, tenemos energías más verdes, más baratas, cambiamos la ley de transmisión, pero la Ley de Distribución Eléctrica todavía data de los años 80”, acusó.

Rebolledo aseveró que el gobierno espera presentar un proyecto para modificar esta ley “antes de marzo”; lo que tendría que producirse en la antesala del cambio de mando presidencial.

“Hay que avanzar en eso: éste es un sector monopólico regulado, tarifado, por lo tanto, las inversiones en ese caso se reflejan en la tarifa, Si, por ejemplo, queremos avanzar hasta soterrar las líneas de distribución, si son 10 veces más caras, hay que buscar un modelo de negocios innovador, porque o sino se va a reflejar en la tarifa”, advirtió el ministro.

Relacionado