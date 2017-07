Nabila Rifo demandará al Estado ante la Corte Interamericana de DD.HH.

Nabila Rifo confirmó a Cooperativa que decidió demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del fallo de la Corte Suprema que rebajó la sentencia de su agresor, Mauricio Ortega, al descartar el delito de femicidio frustrado.

La mujer ya había declarado que le parecía injusta la resolución del máximo tribunal chileno y que incluso le daba “miedo”, pues grafica que “no hay justicia para las mujeres”.

Diputados de la Nueva Mayoría impulsaban, en paralelo, la idea de invitarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y apoyarla en caso de que resolviera concurrir a la Corte Internacional.

“Es mi deber. Lo que me pasó a mí no es un caso que le pasa a cualquiera, y es una injusticia (…) No es justo lo que dictaron los jueces”, dijo Nabila ayer a El Diario de Cooperativa.

“El (Ortega) a mí me quiso matar y (los ministros de la Suprema) no hicieron caso. Ellos están en la época de los (años) 80’, de que las mujeres siguen siendo maltratadas. No sé qué época vivirán, no sé para qué los tienen. Deberían cambiarlos por algunos más jóvenes”, reflexionó la víctima de la brutal agresión.

Rifo agregó que, efectivamente, ha estado en contacto con diputados como el socialista Juan Luis Castro, con quien debe reunirse en los próximos días, y espera estar coordinando el texto que irá a la Corte durante los primeros días de agosto.

“Yo tenía que viajar a Santiago ayer (por el martes), pero yo creo que esta semana, lo antes posible (lo haré)”, explicó.

Sobre esta decisión, la directora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Aysén, María Francisca Rojas, aseguró que ellos tampoco están conformes con la decisión de la Suprema pero que en este caso, les corresponde acatar el fallo.

“Nabila tiene todo el derecho de realizar todas las acciones (legales). Tampoco estamos de acuerdo, hubiéramos querido que se mantuviera la pena de Mauricio Ortega pero acatamos lo que realizó el Tribunal Supremo y esperamos que en otras ocasiones se analice y se mire”.

El caso será evaluado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta Comisión será la que decida si se remite o no el caso a la Corte. Si se le da la razón a Nabila, pueden haber sanciones en contra del Estado e indemnizaciones a favor de ella.