Operador político deberá pagar multa de $2,8 millones

El autodenominado “operador político” y ex recaudador de campañas de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli Robba fue sentenciado a 800 días de presidio remitido y al pago de cinco unidades tributarias anuales (equivalentes a 2,8 millones de pesos) en el marco del Caso SQM.

El ex militante PPD fue declarado culpable de delitos tributarios, en calidad de autor, en un juicio abreviado que se realizó el pasado viernes 23 de junio.

Como parte de este procedimiento, Martelli reconoció los hechos de la acusación de la Fiscalía, vinculados con el financiamiento irregular de la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet y de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por un total de 338 millones de pesos.

Los dineros los aportó SQM por medio de facturas ideológicamente falsas que emitía la empresa de Martelli Asesorías y Negocios SpA.

Entre los “boleteros” de AyN se encontraba el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y fue, justamente, este hecho el que precipitó su salida del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet.

