Oposición critica viaje de Bachelet a Brasil en apoyo a la selección

“Es un lujo que no corresponde”, dijo la presidenta de la Udi.

Dirigentes y representantes de la oposición salieron a criticar este miércoles el “viaje relámpago” que hizo a Brasil la Presidenta Michelle Bachelet, invitada por la ANFP, para apoyar a la selección de fútbol en la última fecha de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

La timonel Udi, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que el diseño de la Ley de Presupuesto muestra la necesidad de la austeridad y este viaje se contrapone a ese principio.

“En un país que está con problemas económicos, en donde se está iniciando la Ley de Presupuesto que nos está mostrando que no existen recursos prácticamente para ningún programa, en donde programas que son de verdad importante hoy día están prácticamente sin presupuesto, darse el gusto de ir a ver a la selección en el avión presidencial me parece que es un lujo que en las condiciones actuales del país no corresponden”, afirmó la senadora.

El candidato presidencial José Antonio Kast, en tanto, dijo que el viaje fue un “capricho de la Presidenta”, junto con “un abuso y un despilfarro inaceptable”.

En esa línea, solicitó derechamante a la Contraloría que investigue los recursos fiscales involucrados, y señaló que “ojalá (Bachelet) devuelva hasta el último peso” que se destinó al viaje.

La Mandataria viajó el mismo martes a Brasil y, en una fotografía que publicó en su cuenta de Twitter, se la vio en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo junto al presidente de la ANFP, Arturo Salah; al ministro de Deportes, Pablo Squella; y el embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri.

Desde Presidencia destacaron que, si bien se usó un avión de la Fuerza Aérea de Chile -un mini jet, no el avión presidencial- no se arrendaron vehículos ni tampoco hoteles en Brasil, porque Bachelet fue al partido y después volvió directamente a Chile, donde tenía actividades oficiales ayer en la mañana, específicamente en Iquique.