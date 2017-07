Ossandón admitió derrota sin comprometer apoyo a Piñera

El senador Manuel José Ossandón reconoció su derrota en las primarias de Chile Vamos de ayer, donde Sebastián Piñera se impuso y se convirtió en el candidato oficial del bloque en miras a las elecciones de noviembre.

“Claramente él (Piñera) ganó”, dijo el senador independiente (ex RN): “Esta es su noche, le toca a él celebrar, no a mí”, añadió.

“Yo sigo siendo una persona de derecha, pero he marcado que soy una persona socialcristiana y sabía que competir contra quien estaba compitiendo era difícil”, añadió el parlamentario, que no quiso comprometer apoyo explícito al ex Mandatario de cara a la primera vuelta, ni tampoco dijo si llamará a sus adherentes a votar por Piñera, con quien se comunicó telefónicamente.

“Yo le dije que cumplía mis compromisos y que en la semana teníamos que juntarnos para que él liderara su equipo”, señaló, aunque advirtió: “Yo no soy dueño de los votos de nadie”.

