Ossandón exige conversación “cara a cara” con Piñera para decidir si lo apoya o no

El senador Manuel José Ossandón reapareció ayer en el Congreso tras su derrota en las primarias presidenciales de Chile Vamos del domingo.

El ex militante de RN fue consultado respecto a si apoyará o no a Sebastián Piñera en miras a la primera vuelta de noviembre, reiterando que desea primero conversar con el ex Mandatario antes de decidir, aunque ahora agregó la exigencia de un encuentro “cara a cara”.

“Yo, personalmente, no he recibido ninguna llamada de él (de Piñera). He recibido mensajes de gente de su comando, pero, como yo lo llamé a él (el domingo, resultados en mano), si él quiere hablar conmigo, feliz que me llame, yo me voy a juntar y después de que hable con él cara a cara diré lo que voy a hacer”, comentó Ossandón, consignó Cooperativa.

“Tengo que hablar con él (…) Es una conversación que tenemos que hacer cara a cara”, subrayó: “Lo que pasa es que mis principios, mis valores, son muy importantes, y como yo jugué un juego –la primaria- y él ganó, y ganó bien, debe tener la libertad de armar sus equipos y dirigir la derecha que ganó; la mía perdió”, añadió el legislador.

En dicha línea, el secretario general del partido, Mario Desbordes, mostró apertura a acoger a Ossandón y pidió “humildad” al candidato derrotado de Evópoli, Felipe Kast.

“La votación de Sebastián Piñera es muy grande. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando ahora es incorporar a la gente que estuvo con ‘Cote’. El propio senador Ossandón, si él quiere incorporarse, si de corazón tiene ganas de colaborar en lo que viene para noviembre, es bienvenido”, señaló Desbordes en El Primer Café de Cooperativa.

“Yo le pediría a Felipe (Kast) un poquito más de humildad. Compitieron cinco personas a la primaria, en general, y él está cuarto (sólo sobre Alberto Mayol). (En Evópoli) hicieron un esfuerzo y nosotros vamos a tratar de considerar el máximo de propuestas, pero esto de ‘sería un error si no consideran mis propuestas’ es de una actitud bien poco humilde”, agregó Desbordes.