Piñera: “La verdadera solución no es un cambio de gabinete, es un cambio de gobierno”

El ex Presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, criticó en duros términos al gobierno por la renuncia de los ahora ex ministros de Economía y Hacienda Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés, tras la polémica derivada del rechazo al proyecto minero Dominga.

“La verdadera solución no es un cambio de gabinete, es un cambio de gobierno. Un nuevo gobierno que recupere la unidad y la confianza de los chilenos”, expresó el ex Mandatario ante las salidas de los secretarios de Estados, a las que se sumó el ahora ex subsecretario de Economía Alejandro Micco.

El abanderado del bloque de derecha sostuvo que “la situación de división, de desorden, de conflicto, de confusión que observamos hoy en el gobierno de la Nueva Mayoría le ha causado un grave daño a Chile y a las familias chilenas”.

“El verdadero problema a esta altura no son las personas, son las malas ideas, los malos diagnósticos, la incompetencia, la irresponsabilidad, las malas políticas públicas y la mala gestión del gobierno de la Nueva Mayoría”, aseveró.

Piñera expresó que la Presidenta Michelle Bachelet “ha dicho que ‘no concibe el desarrollo a espaldas de la gente y sin considerar a las familias’. Yo quiero recordarle a la Presidenta que lo que realmente es dar la espalda a las familias y que hace sufrir a los chilenos es un gobierno que tiene a la economía estancada (…) esa es la triste herencia que nos está dejando el gobierno de la Nueva Mayoría”.

RN: Se le quitó el piso a Valdés

Las reacciones desde la oposición siguieron la misma línea, con el timonel de RN, Cristián Monckeberg, afirmando en “Una Nueva Mañana” de Cooperativa que “ha hecho tantos cambios de gabinete la Presidenta, como cualquier Presidente de la República, y la sinfonía sigue siendo la misma”.

Ante este cambio de gabinete, Monckeberg dijo que “llega la vieja guardia, la antigua Concertación, a tratar de que no le entre más agua al bote”.

Udi: “Esto es algo nunca antes visto”

A su vez, la timonel Udi Jacqueline van Rysselberghe manifestó que “ojalá que el país no se resienta más allá de lo que eventualmente uno pueda esperar. Creo sinceramente que esto es algo nunca antes visto, nunca se había visto que en un solo gobierno hubiesen salido dos ministros de Hacienda. Si los ministros de Hacienda son normalmente el brazo derecho y los que tienen el mayor respaldo presidencial”.

“Es difícil imaginarse cómo llegamos a esta situación que al final del día le hace mal al país completo”, agregó.