Piñera por Caso SQM: Nuestra campaña se ajustó ciento por ciento al marco legal

Se indaga una boleta emitida por una productora de eventos en mayo de 2010.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, manifestó no conocer mayores detalles de la investigación por un posible pago irregular de SQM a una productora que trabajó en su campaña, aunque reiteró que no se han cometido irregularidades.

Al ser consultado sobre el tema, Piñera planteó que “no tenemos más información que la que ha publicado la prensa respecto de esa materia. Al parecer, por lo que he podido leer, se trataría de una investigación que inició la Fiscalía hace ya más de dos años respecto de una eventual factura de una empresa productora de eventos”.

“Nosotros hemos sido sujeto de investigaciones en el pasado, hemos colaborado con todas las investigaciones y todas ellas han concluido que nuestra campaña se ajustó ciento por ciento al marco legal y ha demostrado nuestra total y absoluta inocencia y yo espero que este caso se sume a esa tendencia”, sostuvo.

Piñera realizó estas declaraciones luego que El Mercurio publicara que la periodista María Inés Alliende confirmó que emitió una boleta a la minera en mayo de 2010 por actividades realizadas durante la campaña del ex Mandatario.

Candidatos reaccionaron

Rivales de Piñera en las elecciones presidenciales de noviembre se refirieron al tema durante sus actividades de campaña de este martes.

El candidato del Pro, Marco Enríquez-Ominami, recalcó que “Piñera no tiene remedio, es sistemáticamente la historia de alguien que tiene una conducta, una tendencia que pasa por Argentina y por Perú y que llega a Chile, una especie de cóndor que va volando dejando todo tipo de estelas de corrupción”.

“Es un volador de luces, no lo creo, a este artículo yo no le creo. No creo que lo estén de verdad investigando”, dijo.

“Entonces yo propongo que hagan lo que yo hice, que le creamos a Piñera que él de verdad no tiene nada que ver en todo esto y que al igual que yo, haga lo que yo hice, que abra sus cuentas”, planteó el candidato.

El representante de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, dijo que “obviamente son situaciones irregulares que se están investigando por la justicia. Yo espero que todos estos casos se conozcan, que la ciudadanía lo tenga en consideración en su debida circunstancia pero también las personas que parecen afectadas tengan la posibilidad de justificar eventualmente algunos ingresos”.

Guilier agregó que “el hecho de que haya algo reprochable éticamente no significa que sea necesariamente ilegal, por lo tanto vamos a seguir con atención, como lo hemos hecho desde un comienzo, las investigaciones que ha hecho la Fiscalía”.

El independiente José Antonio Kast manifestó que “cada uno tiene que responder por los planteamientos que hace la justicia y creo que mientras antes se despeje mejor, porque lo que está claro es que quien sea que salga Presidente tiene que haber despejado todas las dudas que se puedan cernir sobre él o ella antes de ser electo Presidente”.

La representante de la Democracia Cristiana analizó que son este tipo de conductas las que generan desconfianza en la ciudadanía y convocó a Piñera “a dar explicaciones. “A mí me parece que estas situaciones son justamente las que hacen que la gente se aleje de la política: el financiamiento irregular de las campañas”, sostuvo Carolina Goic.

La candidata de la falange afirmó que “nadie puede estar ajeno a la ley, ni un chileno o chilena y menos un ex Presidente de la República y que hoy día es candidato a la presidencia”. “Así que lo que yo espero es que se actúe con total transparencia, que se entreguen las explicaciones, que se aporte a la investigación”, puntualizó.

Además la representante del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, coincidió en cierto punto con su par Meo al asegurar que “esto es como el Día de la Marmota, todo los días encontramos a Piñera haciendo trampa. El no tiene límites”. La periodista agregó que “el punto es que mientras en Chile sigan mandando unos pocos, los delitos de cuellos y corbata van a continuar en la impunidad”.