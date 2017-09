Plebiscito PUC: 70% de los estudiantes aprueba el aborto en tres causales

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica comunicó oficialmente este viernes los resultados del plebiscito que desarrolló durante los últimos días con el objetivo de conocer la opinión de los alumnos frente a la ley de aborto en tres causales y a la objeción de conciencia institucional que reivindicó el rector Ignacio Sánchez, y que validó el Tribunal Constitucional.

Según detalló la Feuc, el 70,47% de los 11.705 alumnos que participaron en la consulta se expresó a favor de la despenalización de las tres causales, mientras el 54,45% rechazó la objeción de conciencia institucional.

En tanto, el 75,69% rechaza que los profesionales de la UC no puedan practicar abortos en otras instituciones.

Los resultados -señalaron- dan cuenta de “la opinión mayoritaria de los alumnos de la Universidad Católica”, que contrasta con la posición del rector Sánchez, quien anoche ordenó que se izara a media asta la bandera de la PUC en la Casa Central, ubicada en plena Alameda, en el centro de Santiago, a propósito de la promulgación de la norma.

“Con estos resultados demostramos que tenemos una visión distinta, como estudiantes, a la que tiene el rector Sánchez, sobre todo en cuanto al rol público que debe tener nuestra universidad”, explicó la presidenta de la Feuc, Sofía Barahona.

El aludido Ignacio Sánchez se encuentra en estos momentos fuera de Chile, pero con anterioridad señaló que los alumnos tienen derecho a expresar sus posiciones, sin perjuicio de lo cual este tipo de temas, vinculados con el “ideario institucional” del plantel, no se resuelven mediante plebiscitos.

“Por supuesto toda la comunidad universitaria -los estudiantes, los profesores y los funcionarios administrativos- son libres de reflexionar, tener discusión sobre distintos temas y cada uno puede tener su opinión y expresarla de la manera en que determine. Ahora, temas de esta importancia, fundantes en nuestro ideario institucional, no están sometidos a votaciones o a plebiscitos”, dijo.

