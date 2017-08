Por la razón o la fuerza: la operación DC para hacer rodar la cabeza de Rincón y relanzar a Goic

A pesar del traspié de cancelar el anuncio programado para ayer, en la falange aseguraron que el conflicto está resuelto y que se impuso una fórmula que deja medianamente conformes a todos. El único perdedor sería el diputado por la Región de O´Higgins.

El libreto está definido y afinado, nada debería cambiar la ruta que seguirá la DC en las próximas horas: mantener a su abanderada presidencial, Carolina Goic, en carrera hasta noviembre y bajar de su plantilla parlamentaria al diputado Ricardo Rincón, cuestionado por un caso de violencia intrafamiliar. Un acuerdo interno que se impuso en el seno de la falange por la razón y por la fuerza la verdad, donde ambas partes -la timonel y los parlamentarios- tuvieron que ceder posiciones, pero cuyo anuncio oficial tuvo que ser postergado sorpresivamente.

Se suponía que a las 20,30 horas de ayer Goic daría un punto de prensa donde terminaría con el período de “reflexión” al que se sometió desde la noche del sábado, después que la Junta Nacional no la respaldó y optó por dar luz verde a la candidatura de Ricardo Rincón. Pero se cruzó la discusión final del emblemático proyecto de aborto en tres causales, donde las bancadas de oposición aplicaran reglamento, lo que alargó la votación en el Senado e hizo imposible que Goic se ausentara.

Más allá del retraso sufrido, en la DC diversas fuentes aseguraron que “el libreto está hecho y que será ejecutado sí o sí”, porque desde la mañana circuló en el seno del partido el mensaje que se había logrado un desenlace: Goic seguiría en carrera, Rincón sería bajado por orden de la timonel y la decisión la ejecutaría la mesa directiva del partido apelando a las facultades que la Junta Nacional de abril le otorgó a la parlamentaria y su secretario general, Gonzalo Duarte, para modificar la nómina de candidatos a diputados y senadores.

Una salida salomónica, porque todos ganan y todos ceden, donde se afinaron los detalles en la reunión de ayer en el Senado, donde estuvo Goic, Zaldívar, el vicepresidente Matías Walker y Duarte.

Mensaje “crudo

y rudo” a Goic

En días previos, en la bancada de diputados generó una profunda molestia que se les sindicara como los responsables de la crisis, se les acusara de votar en la Junta Nacional como un sindicato con el objetivo de proteger a uno de los suyos, sin medir el impacto ni el daño que eso le provocaba al partido. Por eso el martes hicieron el gesto técnico de poner sus cupos a disposición de Goic, pero también como una forma de presionar a la timonel a que asumiera la responsabilidad que le compete en la crisis y no delegara en otros la tarea de “cortar” a Rincón.

Es que la principal crítica que transitó entre los parlamentarios fue precisamente que consideran que la abanderada presidencial tiene la tendencia a esquivar “pagar costos” y que si quería sacar a Rincón, debía por una vez “meter las manos en el barro”. Ese fue el mensaje crudo y rudo que se le transmitió.

Si bien todos los parlamentarios han estado involucrados en el debate interno y la seguidilla de reuniones, hay consenso en que Zaldívar -el reconocido “cocinero” de la Cámara Alta y la DC- ofició de “puente de plata” estos días entre todos los actores involucrados. No hay que olvidar que el martes lideró una tensa reunión con Rincón en el Senado, que se caracterizó por su rudeza, que tenía el objetivo de convencerlo de dar un paso al costado y que no llegó a puerto.

El vía crucis

de la senadora

La decisión de Goic de continuar en carrera pasó por varias etapas. El sábado en la noche estaba convencida de renunciar, fue la intervención de Zaldívar que la contuvo, en una reunión a puerta cerrada esa noche previa a su cita con la mesa directiva. Durante estos días de reflexión, la evidente tristeza inicial que proyectó pasó -según quienes la conocen y estuvieron en contacto con ella- a una sensación de enojo, que la llevó a

desechar la idea de dar un paso al costado.

La lluvia de declaraciones públicas, opiniones, gestiones, renuncias, peticiones y cartas ayudaron a que tomara la decisión, porque si bien es cierto que varios parlamentarios querían “operarse” de la candidatura de Goic y correr a tomarse la foto de campaña con Guillier, hay base militante que la respalda y podría sostenerla hasta noviembre.

La última de esas demostraciones de apoyo fue este miércoles. Los alcaldes, concejales y encargados territoriales de la DC emplazaron a Rincón: “Renuncia Ricardo a tu candidatura porque nos daña a todos y principalmente al país”, dijo el alcalde de La Granja, Felipe Delín.

En la DC reconocen a estas alturas que no hay nadie que no tenga asumido que “el bien común del partido obliga a que Rincón salga de escena”, que con él en la plantilla “no hay candidata presidencial y tampoco unidad interna”. Varias fuentes del partido agregaron que el diputado sabe que “no tiene alternativa”, pero que así y todo durante la mañana dio señales de no querer bajar los brazos y querer judicializar el tema de ser necesario.

Aunque lo haga, en la falange saben que esta pelea la perdió.

