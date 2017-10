Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas: “Por no invertir, nos farreamos la plata y ahora vamos a cometer el mismo error”

Los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos para ciencia, tecnología e innovación sumaron $697.982 millones, cifra que para 2018 disminuyó en 2,2%, a $682.543 millones. Es decir, hay una baja de $15.439 millones.

“Ya pasó una vez con el salitre. Por no invertir, nos farreamos la plata y ahora vamos a cometer el mismo error”.

Las palabras de Juan Asenjo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004, cobran sentido ante la noticia de que los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos para ciencia, tecnología e innovación sumaron $697.982 millones, cifra que para 2018 disminuyó en 2,2%, a $682.543 millones. Es decir, hay una baja de $15.439 millones.

Para la Academia Chilena de Ciencias, invertir en CTI el 0,38% del Producto Interno Bruto (Pib) del país -como Chile lo hace hoy- está muy por debajo de lo que necesita la nación para avanzar en el desarrollo y, peor aún, sería bajar esa cifra, consigna El Mercurio.

María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y vicepresidenta de la Academia Chilena de Ciencias, recalcó que los científicos chilenos tienen pocas posibilidades para trabajar en el país: “Estamos en una situación muy especial como país, porque tenemos mucha gente que tiene el talento para generar conocimiento en todas las áreas de nuestro país, sin embargo, no les podemos dar cabida, estamos perdiendo talento en una forma inaudita”, lamentó.

En este sentido, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004, Juan Asenjo, apuntó a la minería y dijo que el país nunca llegará al desarrollo si no se invierte en ciencia para producir en bienes elaborados.

“La importancia de no seguir exportando piedras, porque de eso es lo que vive (el país) en este momento, de exportar rocas, ni siquiera se refina gran parte del cobre que se produce en Chile, entonces vamos a seguir en lo mismo; pasó una vez con el salitre, nos farreamos la plata del salitre”, apeló Asenjo.

Actualmente, el Estado chileno destina el 0,4 por ciento de su Producto Interno Bruto (Pib) en esta área, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es de 2,5 por ciento.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, senador (PPD) Guido Girardi, calificó como “vergonzosos” e “impresentables” los fondos destinados al desarrollo científico y tecnológico que contempla el Presupuesto 2018.

El parlamentario indicó que pedirá una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet y advirtió que “en el Senado este Presupuesto se va a rechazar, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para que se establezca un mínimo de sentido común”.

“No podemos ser cómplices de esto, yo no voy a votar el Presupuesto de la Nación si se mantiene esto. No solamente la partida de Ciencia, yo no voy a aprobar este Presupuesto”, aseguró.

