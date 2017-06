Presidenta Bachelet pidió perdón al pueblo mapuche al anunciar el Plan Araucanía

“Hemos fallado como país”, manifestó la Mandataria, quien fue criticada por no hacer el anuncio en La Araucanía.

La Presidenta Michelle Bachelet pidió perdón al pueblo mapuche por los errores cometidos por el Estado, esto en el marco de la presentación del Plan de reconocimiento y desarrollo para La Araucanía.

“Hemos fallado como país, y por eso en mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”, dijo la Jefa de Estado.

Algunos de los aspectos que incluye el proyecto son el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades mapuche, oficializar el uso del mapudungún en la Región de La Araucanía.

También se firmó un proyecto de ley que establece como feriado nacional el día nacional de los pueblos originarios, a celebrarse el 24 de junio de cada año.

“Por ello hemos firmado el proyecto de ley que declara el 24 de junio feriado nacional de los pueblos indígenas. Ese es un reconocimiento que parte de la premisa de que Chile se ha equivocado, si en el pasado fuimos un país que negamos a los pueblos indígenas, luego los discriminamos, aún existe subordinación de los pueblos”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

“Lo que corresponde es que la nueva Constitución y la institucionalidad que estamos construyendo se haga cargo de esa deuda, de esas brechas y construya un Chile inclusivo donde todos los pueblos tengan oportunidades”, añadió.

Bachelet también anunció una tramitación con suma urgencia de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos de Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, así como también la creación de un comité interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas.

Críticas por no hacer

el anuncio en

La Araucanía

Durante el acto hubo una notoria ausencia de los parlamentarios oficialistas por La Araucanía, pues solo asistió el diputado DC Mario Venegas, quien descartó que esta ausencia se debiera a que el lanzamiento no se hizo en la zona.

“No creo que sea esa la razón, tengo un WhatsApp de los parlamentarios de La Araucanía, escuché que a algunos se les preguntaba por qué no se hizo en la región. Yo me quedo con lo sustantivo y lo importante, para mí hacerlo aquí o en la región es adjetivo, no sustantivo”, dijo el parlamentario.

Al contrario, el diputado de RN, Rojo Edwards, sostuvo que existe molestia porque el Gobierno efectuó el lanzamiento de este plan en La Moneda y no en La Araucanía.

“Con la excepción del diputado (Mario) Venegas, estamos todos tremendamente sentidos con la Presidenta Bachelet porque haya escogido como lugar de entrega de esta información La Moneda”, aseveró.

“Tiene que entender la Presidenta Bachelet que la Región de La Araucanía se siente y se sabe abandonada y todo este tipo de medidas tienen que hacerse en la región. La señal de centralización es una señal inaceptable”, añadió el parlamentario de RN.

A su vez, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, quien presidió la mesa de trabajo en la zona, aseguró que “La Araucanía habría sido sin dudas un contexto muy bueno para haber hecho este anuncio y en definitiva esto no fue así y a partir de ahora lo que importa son las propuestas para La Araucanía por sobre todas las cosas”.

Mientras que el intendente de La Araucanía, Miguel Vargas, descartó que en la zona no existieran las condiciones para hacer este acto.

“La Región de La Araucanía es una región tranquila, dejó de ser un problema de La Araucanía, es un problema del país y el hecho que la Presidenta haya hecho el anuncio desde acá es precisamente una señal en esa dirección”, manifestó el jefe regional.