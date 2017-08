Presidenta Bachelet realiza cambios en su gabinete de ministros

En el ministerio de Hacienda, asume Nicolás Eyzaguirre; en Economía Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez Grossi; y en la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente

Este mediodía, en una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria Michelle Bachelet realizó cambios en los ministerios de Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; y la Secretaría General de la Presidencia.



“Quiero agradecer a Rodrigo Valdés su compromiso con los objetivos de Gobierno, su incansable labor en favor de la responsabilidad fiscal que caracteriza a nuestro país y de las certidumbres que requiere nuestro desarrollo, tarea que esperamos, sin duda, de un ministro de Hacienda”, señaló la Presidenta de la República.



Igualmente, reconoció “a Luis Felipe Céspedes por todos sus grandes esfuerzos por expandir las iniciativas de emprendimiento en nuestra economía” y agregó que “sé que han sido años de trabajo intenso por Chile y su gente que ustedes han llevado adelante, pero el manejo serio y responsable de sus carteras ha permitido generar certezas y ampliar el bienestar de las personas y sus familias”.



En virtud de sus atribuciones la Jefa de Estado, designó en el cargo de ministro de Hacienda a Nicolás Eyzaguirre, en reemplazo de Rodrigo Valdés Pulido, quien ejerció el cargo desde el 11 de mayo de 2015.



Eyzaguirre se desempeñaba hasta hoy como ministro Secretario General de la Presidencia, Segpres, cargo que había asumido el 27 de junio de 2015. Es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, Magister en Economía con especialización en Desarrollo Económico y con estudios de doctorado en Economía de la Universidad de Harvard.



Asimismo, la Presidenta Bachelet nombró a Jorge Rodríguez Grossi, como ministro de Economía, Fomento y Turismo, en reemplazo de Luis Felipe Céspedes Cifuentes, quien ejerció el cargo desde el 11 de marzo de 2014.



Rodríguez es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Master of Arts in Economics y Master of Arts in Latin de la American Development Studies, Universidad de Boston y Ph.D. in Economics (c), con una vasta trayectoria en el mundo público y privado. Desde octubre 2015 a la fecha, se desempeñaba como Presidente de Banco Estado.

En la Secretaria General de la Presidencia asumirá Gabriel de la Fuente Acuña, quien se desempeñaba como subsecretario de la Segpres.



La Mandataria afirmó que “cada uno de quienes hoy se integran a sus nuevas carteras ministeriales, asumirá desafíos importantes para consolidar el ciclo de cambios que hemos puesto en marcha como Gobierno, que presenta importantes exigencias en cuanto a la Agenda Legislativa que enfrentamos para este año y, por cierto, también de consolidación en materia de estímulos económicos al emprendimiento y la inversión, así como la continuación de las alianzas público-privadas que hemos promovido desde el primer día del mandato”.



Finalmente, enfatizó que “de su trabajo, así como del de cada uno de quienes continúan en sus carteras, depende de que cumplamos con la palabra que hemos empeñado ante Chile, al comprometer un camino de transformaciones y pilares para el desarrollo sustentable que hemos ido cumpliendo paso a paso. Aunque quedan unos pocos meses de nuestro período, ellos serán de intensa actividad para consolidar ese camino de cambios que busca asegurar un país más inclusivo, democrático, libre, justo, participativo y próspero que el que encontramos al llegar”.