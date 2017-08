Realizan nuevo careo de general (r) Cheyre con otra persona que lo acusa por torturas

Por cerca de dos horas se prolongó el careo entre el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, con un ex prisionero del regimiento “Arica” de La Serena, en el marco de la querella en su contra por presuntas torturas en ese recinto en 1973.

La diligencia se realizó en las dependencias de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, en la calle Condell de Providencia, hasta donde llegó Luis Ravanal Martínez, quien se querelló en contra del ex jefe militar por aplicación de tormentos en octubre del citado año, cuando el ex comandante en jefe era teniente. El careo fue realizado ante el ministro en visita a cargo de la causa, Vicente Hormazábal.

A la salida, Ravanal insistió en que Cheyre lo torturó en 1973. “Yo tenía que haberlo demandado, pero no lo hice porque estaba dedicado a sobrevivir en este país”, sostuvo. El afectado dijo conocer a Nicolás Barrantes, otra persona que se querelló en contra del ex jefe castrense. “Es hermano de un amigo que tuve. Lo vi tirado en el piso. Era un montón de carne botada. A mí me detuvieron el 18 de octubre y me torturaron, varias veces me torturaron”, afirmó.

“Todo se niega (…) Lo único que sé es que hemos vuelto a ser torturados, por el hecho de estar aquí vuelvo a ser torturado. Mi esposa en estos momentos en la casa está siendo torturada, me está esperando, mi hijo me acompaña y sigue siendo torturado”, dijo Ravanal, padre del conocido médico forense del mismo nombre.

“Es difícil volver a ser uno torturado, porque llevamos cuarenta y tantos años ya que no me puedo retirar eso de la mente”, recordó, añadiendo que Cheyre “lo niega todo, porque es su defensa”.

Esto fue ratificado por el abogado que lo representa, Cristián Cruz, quien reveló que Cheyre negó todas las acusaciones que hizo en su contra el querellante. “Este es un careo que se da dentro de casi una veintena de víctimas que sindican a Juan Emilio Cheyre como el autor de torturas. El niega todo. No hay ninguna diferencia con la actitud del ‘Mamo’ Contreras y otros represores”, afirmó. A su juicio, esta diligencia “es fundamental, porque se derriba la premisa de que no puede haber privilegiado”.