Rector de la UC asegura: en ninguno de nuestros centros médicos se realizará un aborto

M

ientras el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales enfrenta un momento clave de su tramitación, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, fue enfático en afirmar que en ninguno de los centros médicos que dependan de esa casa de estudios se realizará un aborto, aun si se aprueba la ley.

“En esta institución no vamos a realizar abortos, eso es definitivo y es final, no vamos a realizar abortos”, sostuvo el rector, agregando que “no es posible que el Estado obligue a las instituciones a contratar personas que hagan abortos, eso no lo vamos a hacer”.

El académico afirmó que, en caso de que la ley se apruebe y una paciente les solicite un aborto, “lo que vamos a hacer es derivar de manera segura a la paciente a otro centro de salud”.

“No hay personas disponibles aquí, y si no hay personas disponibles, se trasladarán a otro lugar”, subrayó el rector, quien solicitó a las autoridades que esa posibilidad de traslado quede establecida en la ley.

Sánchez descartó que con esa medida se ponga en riesgo la vida de la persona, pues sostuvo que “cuando la vida está en riesgo se hace el acto médico, sin importar las condiciones”, remarcando que en ese caso no se trataría de un aborto. Aclaró que la derivación es cuando el paciente esté estable.

“Lo que estoy hablando es cuando, voluntariamente y en forma electiva, alguien nos solicita esa prestación, lo vamos a derivar a la Posta Central, que está a tres minutos, o a otro hospital que está cerca”.

Objeción de conciencia

El rector de la UC también llamó al gobierno y los parlamentarios a que la “objeción de conciencia” para oponerse a un aborto se aplique a todo el equipo de salud y no sólo al cirujano, como contempla el proyecto.

“Es completamente discriminatorio no valorar la objeción de conciencia para el equipo de salud. Cuál es la razón para que un anestesiólogo, para que una enfermera o una arsenalera no tenga derecho a tener objeción de conciencia”, afirmó.

Sostuvo que si eso no se modifica “lo que va a ocurrir es que esas personas van a abandonar el servicio público, no van a aceptar que el Estado las obligue a cometer un acto con el cual no están de acuerdo”.

El rector insistió en que “no hay ninguna causa válida para hacer un aborto” y afirmó que “si en algún momento en el futuro a algún Parlamento se le ocurre analizar el tema de la eutanasia, tampoco vamos a estar en ese manejo”.

Ignacio Sánchez se refirió al tema tras encabezar la cuenta anual de la Universidad Católica.

UC critica premura en tramitación

de proyecto de reforma a la educación superior