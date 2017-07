Revelan que ex miembros de las FF.AA. reciben pensiones de hasta $2 millones por falsa invalidez

Justo cuando en todo el país volvían a producirse protestas por la administración del sistema de pensiones de nuestro país, el domingo, un reportaje del programa “Informe Especial” reveló que decenas de millonarias pensiones, correspondiente a segunda clase, están recibiendo ex funcionarios sanos de las Fuerzas Armadas y de la extinta Central Nacional de Inteligencia (CNI). La investigación del programa de TVN indicó que estos montos están dentro de la Ley de Presupuestos, que el año pasado destinó cerca de 2.300 millones de dólares para pensiones de Capredena (Fuerzas Armadas) y Dicrepa (Gendarmería).

Según publicó Emol, las pensiones de invalidez de segunda clase se otorgan a aquellas personas que sufren dolencias, las cuales implican la pérdida de la capacidad de trabajo para ganarse el sustento en ocupaciones privadas, ya sea personas que sufrieron un accidente en servicio o una enfermedad que los incapacitará para seguir trabajando. De acuerdo a los casos expuestos, estos ex funcionarios no cumplirían con estos requisitos, ya que se encuentran sanos.

A estos pensionados se les otorga en promedio $1 millón mensual, contra los $190 mil, de la pensión de invalidez civil. Un ejemplo sería el caso de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, quien estuvo en el Ejército hasta 1979 cuando tuvo un accidente en un camión. Aunque él mismo dijo que quedó sin caminar, aclaró que luego volvió a hacer una vida normal. “Pude haber trabajado como todo ser humano, pero no alcanza. Me correspondía (la pensión), es lo que dice la ley”, manifestó.

En su caso, y en los demás que mostró el programa, desde que se le otorgó la pensión, nunca más un comité médico volvió a evaluarlo, no así como al resto de los civiles a quienes se les evalúa cada tres años.

Pinochet Hiriart ha recibido unos $400 millones en casi 40 años. Otro caso destapado por la investigación es el del ex agente de la CNI, condenado por la Operación Albania, Emilio Neira, quien afirmó que sufre de “estrés post traumático” debido al asesinato que cometió de dos personas al cumplir órdenes.

Gobierno: “no

aceptaremos abusos”

El gobierno tomó la palabra en este tema a través del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien aseguró que el gobierno “no aceptará abusos” en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden.

A raíz de los casos presentados en “Informe Especial”, Gómez anunció que el Ejecutivo tomará dos líneas de acción para aclarar la situación de las pensiones de invalidez de ex militares sanos o condenados por violaciones a los derechos humanos.

Debido a esto, se trabajará en el ámbito legislativo en una mesa con representantes del Ministerio del Trabajo, que entregará en 45 días una serie de propuestas al Congreso en busca de eliminar este tipo de distorsiones en la entrega de jubilaciones.

Además -ya que el gobierno no tiene atribución legal para modificar o detener las pensiones actuales- se enviarán en 30 días oficios a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado con el fin de perseguir judicial o administrativamente las posibles irregularidades.

Gómez destacó además que una sola comisión de salud se hará cargo de revisar a los uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

“Vamos a integrar esa comisión en igualdad de condiciones. Una sola comisión para las tres instituciones y con las mismas condiciones para cada una de ellas. Segundo, los antecedentes que se reciban de ella tienen que venir bien certificados”, explicó el ministro.

Gómez indicó que esta comisión la integrarán los médicos de las instituciones y que la lista con la que se declarará a una persona con incapacidad será en base a la lista de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

“Por lo tanto, para que una persona sea declarada en incapacidad va a requerir de un 67% cosa que hoy día podían haber distorsiones que no se van a volver a repetir”, detalló.

Más temprano un grupo de diputados de la DC propuso que la Fiscalía inicie una investigación y el gobierno envíe una “ley corta” para hacer frente a las situaciones descritas.