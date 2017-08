Rincón acusa a Goic de liderar golpe de Estado en la DC para propiciar el “camino propio”

Asimismo, el diputado aseguró que no votará por la senadora en las elecciones de noviembre. “No se trata

de una candidatura que esté en la medianía de la tabla, se trata de una candidatura que está en el piso”, dijo.

El diputado Ricardo Rincón, condenado por violencia intrafamiliar, se refirió en duros términos a la presidenta del partido en el cual milita y, también, criticó al otrora presidente de la falange Ignacio Walker, acusándolo tácitamente de hipocresía.

“Esto es prácticamente un golpe de Estado en el partido. Entonces, además, de facto se les da una legitimidad con convocatoria a ciertos representantes partidarios, que, por cierto, no son los representantes del partido con esta comisión que se va a crear. Los representantes del partido son la directiva, el consejo nacional, la junta regional y su junta nacional”, señaló, en relación a la determinación de Goic que terminó en la baja de su candidatura.

Agregó: “Y algunos pretenden hacer que el partido tome un camino propio, y esa es la misión que tiene Carolina Goic, no es otra misión. Tanto así que ella misma dijo que se terminó la Nueva Mayoría. ¡Lo ha dicho ella! ¡Por qué no se hace cargo! Ese es el mandato de los fácticos sobre el particular: el camino propio contra la institucionalidad del partido”.

Con respecto a Walker, recordó que fue presidente de partido por cinco años y que, a pesar de eso, según él, “¿alguien cree que no sabía de estos hechos, de que era ignorante? El me llamó esa vez, conversamos por veinte minutos y me llevó como candidato. Qué vuelta de carnero que se da Ignacio Walker”, consignó La Tercera.

Por último, descartó votar por la senadora en las elecciones de noviembre y se refirió en duros términos a su candidatura. “No se trata de una candidatura que esté en la medianía de la tabla, se trata de una candidatura que está en el piso. Las encuestas siempre tienen margen de error, así que imagínese marcar 1. Con el margen de error puede ser 0. Una candidatura en esas condiciones evidentemente perjudica las candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales”, señaló.

“Había que

sacrificar al alfil”

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, opinó sobre el duro revés que recibió Carolina Goic en la pasada Junta Nacional de la DC y en la posterior determinación de la presidenta de bajar la candidatura del diputado Ricardo Rincón.

“No se precavió lo que podía suceder, todo el mundo sabía que si se atentaba contra el liderazgo de Carolina, la reacción de ella podía ser abandonar la campaña. Como en una partida de ajedrez, uno tiene que tener conciencia de que cuando se amenaza a la reina, hay que estar dispuesto a perder el alfil para salvar al rey, que en este caso es el partido. La reina era la candidata, y el alfil el candidato a diputado”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Con respecto a la decisión de seguir con su candidatura, dijo que “ella tuvo una reflexión personal profunda, con su entorno más cercano, salvo algunas comunicaciones telefónicas, y respondió como corresponde a un líder del partido: salvando al partido antes que nada”.

Sobre la campaña presidencial, asegura que debería empezar a subir en las encuestas. “Es perfectamente lógico que la campaña de Carolina sea ahora de mayor éxito que el que se podía prever antes, ahora es más creíble que otros candidatos. El ponernos exigencias éticas, como se hizo con su conducción, es muy importante”.

El Mostrador