Rodríguez Grossi: “El recurso está allí, bajo tierra, se debe aprovechar”

El nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, comentó acerca de la actualidad del gobierno y sus desafíos como secretario de Estado tras la polémica surgida con el rechazo al proyecto Dominga.

En entrevista con el programa Estado Nacional, el ex presidente del BancoEstado dijo no conocer mayormente la iniciativa minera, pero no descartó su fin definitivo, puntualizando las posibles ganancias que esta podría implicar para el país siempre y cuando se consignen los alcances en materia mediombiental.

“Si es rentable, no veo problema en que se haga responsablemente. El recurso está allí, bajo tierra, se debe aprovechar”, dijo.

Rodríguez enfatizó que la decisión del Comité de Ministros “fue un tema político, evidentemente”, por lo cual se debe evitar llegar a esta etapa de los proyectos para evitar inconvenientes

Agregó que es “indispensable” defender el ecosistema en diversas instancias, pero “el punto es cómo vivimos en un medioambiente mejor”.

Por otro lado, en entrevista con El Mercurio Rodríguez Grossi evitó responder respecto del actuar de la persona que lo precedió en el cargo, quien abandonó el Comité de Ministros cuando se votó. “No conozco el proyecto Dominga. Sin duda, habría querido que esto hubiese sido un poco más fácil y ojalá hubiese habido inversión”.

Al respecto, opinó que se podría “revisar esa experiencia y ver cómo podemos ser más eficientes en conciliar lo que la comunidad quiere y las exigencias medioambientales, de modo que el inversionista pueda hacer más rápido esa inversión, siempre y cuando se respeten las normas”.

“El crecimiento no es un fin en sí mismo, pero es muy útil y tiene que ser compatible con las otras exigencias”, agregó.

Sobre su principal tarea entonces, dice que será “tener un gran vínculo con el mundo privado. Si se trata de recuperar confianza, no hay otra forma de hacerlo que conversando y trabajando”.