Senador Larraín: “Nos vamos a preocupar de que estas tres causales no se extiendan al aborto libre”

El senador de la Udi Hernán Larraín lamentó el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó los requerimientos de Chile Vamos y dio luz verde a la despenalización del aborto y aseguró que fiscalizarán para que se cumpla la ley de forma estricta.

Larraín fue uno de los senadores que firmaron uno de los dos requerimientos de Chile Vamos que impugnaba esta iniciativa que finalmente fue visada por el TC.

“El proyecto sólo autoriza a practicar el aborto en tres causales. Nos vamos a preocupar y vamos a supervisar que así ocurra y que por lo tanto no se extienda por estas tres causales el aborto libre como algunos pretenden”, dijo el legislador.

Además, destacó que el TC acogiera la objeción de conciencia, planteada también en los requerimientos, para los establecimientos y equipos médicos.

“De la misma manera, vamos a asegurar que al menos por haber reconocido el tribunal el estatuto a la objeción de conciencia de los equipos médicos y las instituciones, que estas tengan derecho a practicarlo, las instituciones y todos los que participan en los equipos de salud cuya conciencia les dicta no participar en abortos”, añadió el legislador gremialista.

Larraín, a modo de observación, comentó que según él hay una contradicción al aprobar las tres causales pero impugnar el estatuto de objeción de conciencia.

Piñera: Siempre voy a estar por proteger la vida

En tanto, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reaccionó tras el fallo del TC y aseguró que siempre protegerá la vida.

“Siempre voy a estar a favor de proteger la vida”, dijo el ex Mandatario.

“En nuestro próximo gobierno vamos a poner un especial compromiso y prioridad en acompañar a las mujeres que tengan embarazos vulnerables para facilitar el proceso de dar vida”, enfatizó.

Tristeza en la UC

Una de las instituciones que levantó la voz en contra del proyecto de aborto en tres causales y tuvo una activa participación tanto en el Congreso como en los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) fue la Pontificia Universidad Católica.

Su rector, Ignacio Sánchez, fue enfático en decir que en esa institución no se realizarán abortos y llamó a ampliar la objeción de conciencia no sólo a todo el equipo médico, sino también a las instituciones. El proyecto de ley, tal como fue aprobado en el Congreso, establece que la objeción de conciencia (para oponerse a practicar un aborto) puede ser ejercida por todo el equipo médico, pero no por una institución. Sin embargo, el TC, si bien aprobó el aborto en tres causales, sí acogió la impugnación a la objeción de conciencia tal como está estipulada en el proyecto, lo que podría abrir la puerta a que esta herramienta pueda ser ampliada a las instituciones.

El médico Mauricio Besio, académico de la Facultad de Medicina UC y miembro de la Unidad Docente Asociada de Bioética de dicha facultad -quien participó en distintas instancias en defensa de la postura de la universidad-, reconoció que la sensación que hay en esa institución es de “tristeza”, ya que hicieron “un trabajo arduo en defensa de los más vulnerables” y “lamentablemente van a quedar desprotegidos unos seres humanos, que son los más dignos y los que merecen mayor protección social”. De todas formas, dijo a Emol que “en una democracia las cosas suceden así”.

“Uno trata de convencer, de dar argumentos y la democracia se define por votos, lo que no significa que se constituya en una regla moral ni en una verdad científica, pero es la manera de resolver en democracia y es bueno que sea así”, manifestó.