Subsecretaría de Salud Pública debe devolver $422 millones por compra excesiva de leches

– Si bien se necesitaban 9.000 tarros de fórmula láctea, se adquirieron 96 mil. Se venció una cantidad “por más de 100 millones de pesos”, detalló la diputada Karla Rubilar.

La Subsecretaría de Salud Pública debe devolver más de 422 millones de pesos por compra excesiva de leches, de acuerdo al informe final de una investigación de Contraloría General de la República.

Según el documento de la indagatoria -a pedido de la diputada independiente Karla Rubilar-, al cual accedió el diario El Mercurio, concluyó que si bien se necesitaban 9.000 tarros de fórmula láctea, se adquirieron 96 mil y “no existen antecedentes que justifiquen la cantidad de producto (comprado)”.

De esta forma, “la diferencia, equivalente a 87 mil tarros, implicó un desembolso improcedente de $422.402.400”, consigna el medio citando el informe.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la diputada Karla Rubilar, sostuvo que este hecho “es extremadamente doloroso, porque éste es un programa que es realmente importante, realmente relevante, un tremendo aporte a la salud pública el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, recordemos que es el programa que permitió eliminar la desnutrición en nuestro país”.

“Lamentablemente, dentro de este programa encontramos -gracias a denuncias, y hay que decirlo, de la sociedad civil, de agrupaciones de personas que defienden la lactancia materna, también de médicos de los servicios de Salud que estaban entregando estas leches, también de personas y expertos en materia de salud pública-, que se había hecho esta compra -a juicio nuestro y que hoy día está refrendada por la Contraloría General de la República- completamente irregular, de cantidades estratosféricas de leche, de fórmulas de inicio, que supuestamente eran para un programa piloto”, explicó.

100 millones más cara

Este plan piloto, denunció Rubilar, “nunca se terminó, se le entregó a un organismo dependiente del (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) Inta, que se le pagó la mitad de los recursos porque -escúcheme bien- no fueron capaces de encontrar a los 100 niños que tenían que comparar que consumían leche Purita con los 100 niños que iban a consumir esta fórmula de inicio, más los 100 niños que iban a estar con lactancia materna exclusiva”, narró.

“Es decir, compraron 96 mil tarros de esta leche -que además, se le compró a un proveedor 100 millones de pesos más caro que el segundo- y ni siquiera tenían la población objetivo de este estudio; es decir, todo hecho muy mal”, reprochó.

Pero eso no es todo: “se les vencieron una cantidad de leche por más de 100 millones de pesos que la (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud) Cenabast tuvo además arrumbado, aunque no puede hacerlo, dentro de unas bodegas que no está permitido”, por lo que contrataron otra bodega, la que fue objetada por más de 15 millones de pesos que también se deberá devolver.

Si es que el órgano dirigido por Jaime Barrows no compensa la diferencia dentro 30 días después del informe, la Contraloría formulará el reparo correspondiente, que podría llevar el caso a un juicio de cuentas.

RN pedirá renuncia de subsecretario Burrows

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, anunció este sábado que solicitará formalmente la renuncia del subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, luego que la Contraloría General de la República determinara que dicha repartición incurrió en un gasto improcedente por más de 422 millones de pesos en la compra excesiva de fórmulas lácteas para menores de un año.

Pérez adelantó que “vamos a pedir formalmente la renuncia del subsecretario Jaime Burrows. No basta con la devolución de los recursos, como ha instruido la Contraloría. Burrows debe hacerse cargo políticamente de este error y renunciar a su cargo”.

“La inoperancia de las autoridades del Ministerio ha superado todos los límites. Cuando buscamos la explicación al aumento en las listas de espera, al crecimiento de la deuda hospitalaria, al retraso en la construcción de hospitales y ahora al despilfarro de recursos, encontramos como denominador común la incapacidad y la desidia que han tenido estas autoridades”, dijo.

En ese sentido, Pérez agregó que “no porque este gobierno esté de salida vamos a tolerar este tipo de irresponsabilidades. Si el gobierno de verdad está pensando en los niños, hoy el subsecretario debiese estar despedido o renunciado”.