Trece colegios subvencionados retrocedieron en su paso a particulares

Se trata de establecimientos de Copanor en Antofagasta, Calama y Copiapó.

La Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados del Norte (Copanor) anunció que al menos 13 establecimientos que habían notificado su traspaso a particulares pagados para 2018 decidieron mantenerse como subvencionados, esto en medio de la implementación de la ley de inclusión.

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, valoró esta decisión de Copanor y resaltó que con esto ya son más de 20 establecimientos que han seguido la misma línea.

“Formalmente desistieron de la decisión y hay varios otros que han comenzado ya a decir públicamente que van a revertir la decisión y que obviamente eso tendrá que materializarse y formalizarse en el próximo tiempo”, dijo la subsecretaria.

“Con esto ya van más de 20 establecimientos que ya han desistido de la decisión de pasar a particular pagado y eso nos tiene tremendamente contentos, porque en septiembre empieza el proceso más masivo a nivel nacional de admisión en el sistema, por lo que en este mes se tienen que cerrar esas conversaciones”, añadió Quiroga.

En total 89 colegios particulares subvencionados habían informado al Mineduc hasta el plazo legal -el 30 de junio- que renunciarían a la subvención escolar y se convertirían en particulares pagados a partir del próximo año.

El listado de los 13 colegios de Copanor que postergan su decisión de pasar al sistema particular pagado y que continuarán como particulares subvencionados es:

Antofagasta: Netland School, Antofagasta Baptist College, Colegio San Agustín, Harvest Christian School, Colegio Santa Emilia, Colegio Providencia, Eagle School, The Giant School y Liceo Experimental Artístico

Calama: Colegio Montessori

Copiapó: Colegio San Agustín de Atacama, Colegio Cervantino y Liceo Héroes de Atacama

Otros colegios que a la fecha han revertido su decisión de pasar a particulares pagados: Liceo Presidente Aníbal Pinto Garmendia (Iquique), Colegio Tamelcura (Ovalle), Colegio Francis School (Coquimbo), Colegio Alonso de Quintero (Quintero), Colegio Particular Constancio Vigil (Valparaíso), Escuela Particular Fray Luis Beltrán (Valparaíso), Colegio Alborada del Mar (Concón), Blas Pascal School (Osorno) y Escuela Básica Particular Los Húsares (Macul).