Tricel rechazó reclamo de diputado Rincón y no podrá repostularse por la DC

El organismo indicó que ratificar o no la repostulación del diputado

es facultad del Tribunal Supremo del partido de la falange.

El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó el reclamo presentado por el diputado DC Ricardo Rincón luego de que la timonel y abanderada presidencial del partido, senadora Carolina Goic, anunciara su decisión de bajarlo de la plantilla a raíz de su condena por violencia intrafamiliar, que data del año 2003.

En una resolución de ocho páginas conocida ayer en la tarde, el Tricel afirmó que no está facultado para involucrarse en decisiones de esta índole de los partidos políticos, y que el tema es competencia del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana.

Consultado por Cooperativa, el diputado Ricardo Rincón se declaró “sorprendido” por la decisión.

“El fallo del Tribunal no se ha pronunciado sobre nuestra reclamación, no ha conocido el fondo del asunto; sólo se ha declarado incompetente para conocer de la reclamación de carácter electoral”, comentó el parlamentario.

La decisión de Tricel también provocó reacciones en el comando de Carolina Goic en voz de su jefe político, Jorge Burgos: “Mi impresión es que perdió 5-0”, dijo .

“Todas las resoluciones son negativas a su petición. Ahora, si usted me pregunta si yo creo que con esto se va a cerrar, tengo mis dudas, porque, eventualmente pudiera, una vez que esté formalizada la lista y no esté inscrito, intentar otro recurso, aunque me da la impresión de que va a correr la misma suerte”, agregó el ex ministro del Interior.

Según informó ayer El Mercurio, Rincón recurrió al Tricel señalando que su candidatura fue validada por el órgano institucional competente: la Junta Nacional que se realizó a finales de julio; la misma donde Goic dejó en suspenso la continuidad de su postulación a La Moneda.

“No existe ninguna norma en la ley de partidos o en el estatuto del partido que permita o autorice una delegación de funciones a la mesa nacional (para bajar candidaturas)”, argumentó Rincón, señalando que la directiva tenía el “deber” de inscribir las postulaciones aprobadas por la Junta.

Además, según el matutino, planteó que ni Goic ni la mesa “pueden desconocer el artículo 7° de la Constitución Política”, que indica que “ninguna magistratura, persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

La semana pasada, comentando su decisión de “rebelarse” ante la decisión de Goic, el diputado señaló que consideraba la posibilidad de acudir a “muchas instancias”, y además del Tricel mencionó “la Corte de Apelaciones de Santiago, entre otras”.