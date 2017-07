Udi y RN se querellan contra Frente Amplio por “falsificación de firmas”

Los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Juan Antonio Coloma (Udi) presentaron ayer una querella por delitos contra la Ley Electoral, suplantación de identidad y falsificación de instrumento público, por las inscripciones irregulares que denunciaron numerosos votantes durante las primarias del pasado 2 de julio.

Según informó Cooperativa, la acción judicial fue acompañada de antecedentes de más de 100 casos y va dirigida contra quienes resulten responsables de lo que los parlamentarios opositores califican como un “fraude masivo”.

“A casi tres semanas de la elección nos hemos dado cuenta de que éstos no son casos aislados. Esto no es un error administrativo, es un fraude masivo”, acusó Nicolás Monckeberg. “Nos han llegado antecedentes de más de 800 personas cuyas firmas fueron falsificadas y que se encuentran militando en partidos del Frente Amplio”, agregó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

En tanto, Coloma indicó que los antecedentes indican “que muchos de los partidos que conforman el Frente Amplio se habrían constituido con firmas falsificadas”.

“Este tipo de problemas lo tienen que resolver el Servel y los Tribunales de Justicia. Acá es el Frente Amplio el que tiene que dar las explicaciones sobre por qué miles de personas no pudieron votar en las primarias por encontrarse inscritos en sus partidos”, agregó Coloma hijo.

“Los de las malas prácticas no

somos nosotros”

La respuesta del Frente Amplio no se hizo esperar y calificaron la acción como “estrategia añeja de quienes por años han engañado a la ciudadanía”.

La vocera del conglomerado y presidenta de Poder Ciudadano, Karina Oliva, señaló a Emol que “desde el día de las primarias el Frente Amplio ha llevado adelante un proceso de clarificación de las posibles irregularidades en conjunto con el Servel y hasta ahora no se ha determinado ningún delito”.

Al mismo tiempo, Oliva señaló: “Que la Udi venga a apuntarnos con el dedo nos parece una burla a la ciudadanía. Por años se han dedicado a prácticas ilegales como entregas de canastas familiares a cambio de votos y el clientelismo electoral, pero ahora que tienen enfrente un adversario con un proyecto político serio y transparente actúan como gato a espaldas”.

“Como Frente Amplio hemos llevado a cabo un intenso trabajo en cada una de las organizaciones para reafirmar la transparencia a la hora de la recolección de firmas para la inscripción de las primarias, nuestro proyecto político no tiene contempladas las malas prácticas usadas por el binominal para mantenerse en los cargos de poder”, recalcó Oliva.

Para finalizar, la vocera del bloque afirmó que “los de las malas prácticas no somos nosotros. Quizás creen porque ellos actúan así, todos lo hacen”, agregando que “esta es una respuesta natural de quienes ven peligrar sus cuotas de poder y los beneficios que les trae”.