Unánime condena a paramédico que golpeó brutalmente a su pareja embarazada

Una cámara de seguridad de la Clínica Valparaíso captó la brutal agresión de parte de un paramédico contra una enfermera del recinto que resultó ser su pareja y quien está embarazada.

El incidente se produjo al mediodía del miércoles 26 de julio pasado y en las imágenes se ve que el agresor, Sebastián Herrera Gómez, de 30 años, tira el pelo a la mujer durante largo rato y luego le pega una violenta patada en el abdomen que la hace caer.

El hombre era funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar y prestaba servicios en el consultorio de Gómez Carreño, eso hasta ser desvinculado tras este hecho.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso Valeska Castillo, relató detalles del ataque: “En este video se graba la violencia que ejerce contra la mujer, a la que deja en condiciones bastante complejas porque está embarazada y una patada de ese tipo lo que hace es poner en riesgo a la mujer y a su hijo”.

Tras la agresión el paramédico fue retenido por guardias de la clínica, quienes lo entregaron a Carabineros.

Municipio se querella

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, anunció que hoy presentarán dos querellas en contra de Sebastián Herrera Gómez. De acuerdo a la información confirmada por la jefa comunal, la primera de estas acciones legales será presentada como presidenta de la Corporación Municipal y además como municipalidad, en su rol de alcaldesa de la Ciudad Jardín. “Una persona así no puede estar dentro del municipio”, afirmó la autoridad comunal.

Su rechazo a esta violenta acción expresaron, asimismo, las ministras de Salud, Carmen Castillo, y de la Mujer, Claudia Pascual. La titular del Minsal indicó que “se han tomado todos los resguardos respecto a ello, porque se trata de un funcionario que trabaja en un Sapu de esa repartición. Estamos hablando de una persona que ha sido desvinculada y se van a efectuar todas las medidas administrativas”, dijo la ministra Castillo, recalcando que “es absolutamente inaceptable una situación tal de daño como le han hecho a esta mujer”.

“No vamos a bajar los brazos frente a situaciones del daño como el que se vio y se pudo grabar y se pudo evidenciar”, concluyó la secretaria de Estado.

A su vez, Claudia Pascual aseguró haber estado “pendiente” del caso, dada su “connotación pública”.

“Hemos estado hablando con nuestras abogadas en la región y, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en la audiencia de formalización, hemos estado ofreciendo los apoyos sicológicos y también las orientaciones para nuestro apoyo legal”, añadió Pascual.

“Estamos a la espera de esas conversaciones y en eso hemos estado trabajando. Por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir haciendo en los otros casos de violencia a los que nosotros tenemos acceso”, recalcó la ministra de la Mujer.

Formalización

El autor del infame hecho será formalizado el próximo 4 de septiembre por los delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. “Tenemos claros los antecedentes, paralelamente a eso ya se han decretado medidas de protección de no acercarse a ella. Carabineros realiza rondas periódicas al domicilio y su lugar de trabajo”, explicó el fiscal Claudio Uribe, quien añadió que la agresión no se trataría de la primera vez que la víctima es agredida, sino que “forma parte de una dinámica. Más que un hecho aislado, aquí tenemos una situación en el que hay hechos graves”.

Relacionado