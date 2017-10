Yerno de alcalde Lavín presentó denuncia en su contra ante el SII

Isaac Givovich, quien es yerno de Joaquín Lavín (Udi), presentó una denuncia en contra de su suegro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por operaciones irregulares cometidas durante la campaña senatorial de 2009, y en que se involucraron a la empresa Ges Consultores.

Al rechazarse este martes en el Juzgado de Rancagua su formalización en el marco del Caso Caval debido a la inexistencia de una querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos, el esposo de Asunción Lavín aprovechó de comentar la denuncia en contra el alcalde de Las Condes, señalando que “como familia estamos tranquilos”.

“Cada uno tiene que responder por sus actos y lo hemos hecho de frente siempre. Y espero que todo el mundo actúe en consecuencia y no se esconda detrás de nadie”, dijo en declaraciones recogidas por La Segunda.

En la denuncia ante el SII realizada en septiembre pasado, donde incluyó balances e intercambios de correo electrónico, acusó que el actual jefe comunal le pidió ocultar pagos por personal y publicidad que su empresa hizo para la senatorial de 2009, dice el texto dado a conocer por radio Bío Bío.

El texto detalla que recibió “instrucciones precisas del señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación y en los últimos meses, cuestión que puedo probar, se me avisa que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarán multas por parte de este servicio a causa de ese caso (Caval). Esta información la he recibido a través de mi esposa y por diversas fuentes”.

“En mi calidad de representante legal me tocó convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra de materiales. A la vez, de manera sistemática, debía rendir cuenta y pagar a estos proveedores. Los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y Lorena Espinoza, los cuales fueron entregados en efectivo y mediante transferencias a mi cónyuge Asunción Lavín León y a mí persona”, agregó en la denuncia.

Además, sostuvo que las contrataciones y negociaciones con el personal que se incorporó a la campaña y de servicios eran supervisadas por Lavín Infante.

Incluso, dio cuenta que “a mi cargo tuve a personal incluyendo a Katherine Barriga -actual alcaldesa de Maipú- y Joaquín Lavín León -actual diputado-, quienes cobraban la suma de 2.500.000 pesos mensuales y 1.500.000 pesos respectivamente (…) si se observa la declaración de gasto electoral y publicaciones de diarios se declaró sólo un pago de 250.000 pesos, se emitió para ocultar esta situación una boleta de honorarios a mi empresa sin que yo autorice”.