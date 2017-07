Enfermo terminal emplaza a las autoridades a que trabajen en terminar piscina terapéutica

La infraestructura tendría que haberse entregado en mayo del año pasado La obra que presenta fallas evidentes que no permiten su uso. A pesar de estar al tanto de las deficiencias, ninguno de los entes responsables ha querido darle una solución que beneficiaría a los más de 200 pacientes que tiene entre sus registros el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz de Sur

Molesto por lo que califica una desidia de todas las autoridades, un enfermo terminal que se atiende en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales pidió que se entregue de una vez por todas la piscina terapéutica que se construyó en el recinto y que presentó serias fallas en su levantamiento.

Fernando Sepúlveda le fue diagnosticado hace un año de Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que paulatinamente se ha ido manifestando con la pérdida de fuerza, del equilibrio y con dificultades para alimentarse y hablar.

Dos veces por semana se atiende en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales donde cuenta con la ayuda profesional de kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y psicóloga, todo supervisado por una doctora fisiatra. Al respecto, manifestó que “debo destacar que todos ellos trabajan con mucho profesionalismo y con cariño por lo que hacen y los resultados son bastantes positivos porque creo que mi enfermedad habría avanzado más sino fuera por el apoyo que me entregan en el Centro de Rehabilitación”.

Piscina mal construida

Pese a ello dijo estar molesto porque “se hizo un proyecto de construcción de una piscina terapéutica. Un lugar donde los enfermos íbamos a poder desarrollar otros ejercicios que son más fáciles en el agua y que entiendo tienen un buen resultado, pero eso no se ha podido realizar porque la piscina quedo mal construida y hasta el momento nadie se hace cargo de ello”.

Dijo desconocer las errores cometidos en la construcción de la obra, pero que para él, sin ninguna duda, ahora la mayor falla es de tipo humano y de gestión, ya que “nadie se ha preocupado de avanzar con este tema que lleva como dos años paralizado. En un momento se cargaron la responsabilidad uno a otros, el Concejo Regional, el gobierno regional y la municipalidad. Cansado de esperar una solución que no llega yo me atreví a hablar, porque antes nunca los enfermos se habían manifestado, y no porque no quieran sino porque muchos no tienen la posibilidad de hacerlo, pese a que para nosotros esa piscina en pleno funcionamiento sería de mucha utilidad y beneficio”.

Hace más de un año

La mencionada obra implicó una inversión de $172 millones que fueron aportados por el gobierno regional (en la administración anterior) al municipio de Puerto Natales, para la construcción de una piscina terapéutica. La infraestructura, que pretendía dar cobertura a los más de 200 pacientes que tiene entre sus registros el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz de Sur, tendría que haberse entregado en mayo del año pasado por parte de la constructora JC.

El proyecto implicaba la construcción de 139,75 metros cuadrados, proyectándose la instalación de vestidores, baños y equipamiento adecuado para la realización de hidroterapia, método que combina la ejercitación de la musculatura en el agua, calificado como óptimo para el apoyo psicomotriz.

Deficiencias técnicas

Sin embargo la obra desde las primeras inspecciones comenzó a presentar deficiencias técnicas. Algunas de ellas detectadas el año pasado implicaron un fuerte intercambio de opiniones entre las autoridades regionales y comunales.

Las fallas hacen imposible que sea utilizado por pacientes como los que atiende en Centro de Rehabilitación. El recinto no cuenta con cerámicas antideslizantes, los camarines y baños no son aptos para su uso y sobre todo la piscina presenta filtraciones de agua.

Fotos Gabriel Leiva