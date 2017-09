Prevén crecimiento del turismo sobre un 15 % en Puerto Natales

El halagüeño panorama tiene entusiasmado al empresariado del sector, que se está preparando para recibir este incremento de visitantes

Un crecimiento sobre el 15% de visitantes se espera para la temporada que se avecina en la ciudad de Puerto Natales, tomando en cuenta la promoción realizada a nivel nacional e internacional y el ser elegido Chile por tercera vez como el “Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica” en los World Travel Awards, también conocidos como los Oscar del Turismo.

Lo anterior tiene entusiasmado y esperanzado al empresariado turístico de la ciudad que se está preparando para recibir este incremento de visitantes. Existe una visión mayoritaria que la temporada que se inicia será excepcional para el sector.

El presidente de la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza, Arturo Báez, manifestó que el sector turismo “en esta ocasión tiene que prepararse mucho más que antes porque la temporada estival se viene con mucha fuerza. Esperamos que todas las campañas que se han hecho para la Región de Magallanes y especialmente para Puerto Natales tengan su retorno y en ese sentido creo que estamos todos con la misma mirada, el mismo entusiasmo y la misma esperanza que la temporada estival sea excepcional”.

Falta de cifras claras

Sin embargo no existen cifras claras al respecto porque la ciudad no cuenta con un Observatorio Turístico (herramienta de información que permita conocer la dinámica, crecimiento y variaciones del sector turístico, cuyo propósito particular es difundir conocimiento para la toma de decisiones y planificación).

Ante ello Báez comentó que “todos los empresarios del sector y muchos de nuestros socios están pensando que para Puerto Natales en particular esta temporada va a ser excepcional y esperamos que así sea”.

Sobre el crecimiento lo ponderó entre un 15% a un 17%. Agregó que “quién sabe sino tenemos una sorpresa y el margen va por sobre eso”.

Expresó que lo anterior es una visión del crecimiento global del sector, por lo que se pueden producir casos puntuales donde no se produzca dicho crecimiento. Ello en especial por la apertura de muchos “establecimiento que ofrecen servicios de alojamiento, lo cual también puede generar que haya una mayor competencia y en algunos casos, para quien no esté bien preparado, pueda ver una merma en vez de un crecimiento”.

Un plus a aprovechar

Añadió que se suma un plus al ser considerado Chile el Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica, tomando en cuenta que la provincia es donde se practica este tipo de turismo que cada día entusiasma a más seguidores en el mundo.

De acuerdo al Registro Nacional de Prestadores de Sernatur, Puerto Natales es la ciudad que tiene la mayor capacidad de acogida de la región al contar con 3.940 camas; 1.767 habitaciones; 16 departamentos; 60 cabañas y 69 sitios de camping. Por su parte la comuna de Torres del Payne cuenta con 1.910 camas, 19 cabañas y 1.174 sitios de camping.

Hasta el momento el único parámetro que se utiliza en la provincia para determinar el crecimiento del turismo es el ingreso de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine, donde Conaf lleva, desde hace muchos años, una estadística mensual.