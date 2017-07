Acotaciones sobre la despenalización del aborto en tres causales

En la mañana de ayer ocurrió un im-

previsto en los cálculos guberna-mentales y el pro-

yecto de ley que despenaliza la interrupción del em-barazo en tres causales, tendrá que ser visto en comisión mixta, debido a que no hubo acuerdo en la Cámara Baja respecto del artículo que busca consagrar el derecho de la menor de 14 años a recurrir a los tribunales en caso de querer abortar si sus representantes legales están en contra.

Mientras tanto, se puede valorar que en ambas cámaras se logró aprobar las tres causales, incluido el caso de violación, y ha sido el propio intendente regional el cual ha salido al paso a algunas críticas, al remarcar que la iniciativa no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que lo que hace es garantizar un derecho, pero acotándolo a condiciones precisas. Incluso, observó que la norma, de ser promulgada, pondrá a Chile en los estándares mínimos que rigen hoy en todas las sociedades modernas.

A la vez, han surgido interesantes acotaciones respecto de otro de los puntos en que hubo debate y disparidad de criterios, cual es la objeción de conciencia del médico.

Las representaciones magallánicas del Colegio Médico y del Colegio de Matronas remarcaron que ningún profesional puede ser obligado a realizar una prestación que va en contra de su credo religioso, tanto como que a ningún paciente se le puede someter a un procedimiento que transgreda sus principios.

Pero, hicieron ver que existen límites y que, en el servicio público, un médico que se oponga a practicar un aborto debe garantizar que otro profesional realice la intervención, pues prevalece el derecho del paciente por sobre la objeción de conciencia.

Es positivo observar tal coincidencia respecto de la ética que rige a ambos colegios y de cómo la moral y credo individual no pueden dejar a un paciente sin el adecuado resguardo y prestación mé-dica.

