Acuerdo de Rentas con Cámara Franca

No fue fácil el proceso licitatorio de la nueva concesión de Zona Franca y, desde que asumió la Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI) en agosto de 2007, comenzó un vínculo, un tanto tortuoso, entre ésta y los usuarios del establecimiento, agrupados mayoritariamente en la Cá-mara Franca.

Desde entonces, uno de los temas que crispaba las relaciones se relacionaba con las tarifas y otros cobros y condiciones de arrendamiento de locales y de terrenos que comenzó a imponer la administradora.

Para los antiguos usuarios, rigió un régimen especial que mantuvo congeladas por diez años las tarifas que pagaban. Contrario a lo que esperaban, éstos debieron resignar sus aspiraciones pues se aplicará el temido y resistido reajuste tarifario.

La concesionaria, por su parte, cedió lo suyo determinando exceptuar del pago del derecho de asignación a quienes renueven o suscriban contrato entre ayer y el 21 de julio.

Más allá de estos ásperos asuntos que tensionaron la relación entre las partes, los clientes de Zona Franca se verán beneficiados con el ajuste y ampliación de los horarios de atención.

También se ganará porque será obligatorio que los locales que dan a la avenida principal del recinto franco cuenten con una sala de ventas, dejando las bodegas y recintos de almacenaje para las otras arterias. Con ello, se busca cambiar el rostro y hacer más atractiva a la ZF para los clientes.

Alcanzar este acuerdo no fue fácil y, seguramente, no ha sido totalmente satisfactorio para las partes, pero constituye un paso obligado y necesario que se debía dar para regularizar las condiciones contractuales y reglamento, descomprimiendo una relación que estuvo demasiados años constreñida.

