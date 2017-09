Adaptación urbana frente al cambio climático

Más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, se requieren adaptaciones cruciales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global.

En efecto, las grandes ciudades de todo el mundo están elaborando planes para hacer frente de la mejor manera posible a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático.

Sistemas de barreras marítimas móviles, túneles para conducir las aguas en mo-mentos de crecidas, estaciones de drenaje y bombeo, elevación de puentes y ensanche y profundización de los cauces de los ríos son algunas de las medidas que están implementando ciudades co-

mo Venecia, Kuala Lumpur y Bombay. Otras urbes como Singapur también han puesto su acento en el reciclaje del agua, a fin de que el abastecimiento de ésta no dependa sólo de la naturaleza. Ello considera, entonces, el uso de la tecnología apropiada y también trabajar en la educación de hábito de racionamiento.

El cambio climático ya está provocando sus estragos y en Chile se aprecia cómo han ido en aumento las manifestaciones climáticas más extremas, como las lluvias torrenciales, períodos de sequía, aumento de marejadas, entre otros.

El gobierno está impulsando una estrategia nacional de adaptación, que considera nueve planes, entre ellos uno relativo a la forma en que las ciudades deben reformular sus políticas y proyectos para estar preparadas ante esta creciente transformación.

Uno de los pilares es, sin duda, planificación de la inversión pública y privada con miras a fortalecer la infraestructura urbana y hacerla más resistente a las embestidas climáticas.

Es aconsejable que Maga-

llanes también tome sus propios resguardos, considerando que no está ajena a es-

te proceso mundial y que ha tenido experiencias infames como los últimos desbordes del río de las Minas.

