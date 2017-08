Bien común, el verdadero objetivo de la política

El 18 de agosto de 1952, falleció un hombre que marcó su época y cuyas enseñanzas y legado siguen vigentes: el padre Alberto Hurtado Cruchaga.

La vida del hoy Santo de la Iglesia Católica llevó precisamente a esta comunidad eclesial a declarar esa fecha como Día de la Solidaridad, efeméride con la cual se busca resaltar los principios y valores predicados por él.

Iluminar nuestro pensamiento y actuar con sus palabras y, sobre todo, su ejemplo cotidiano parece pertinente, más allá de si uno adhiere o no a la confesión católica. Ello, porque es preocupante el grado de descomposición que se observa en ciertas estructuras y poderes del Estado y las instituciones chilenas.

En efecto y luego de que en las últimas décadas el país se ufanó de estar libre de corrupción al mirar lo que ocurría en los países vecinos, no deja de ser inquietante observar lo que nos muestra la realidad respecto de cuán extendidas están las prácticas desleales, la falta de probidad y la exagerada ambición personal.

Frente a este panorama poco alentador, algunos partidos y referentes políticos están planteando el retomar el rumbo, privilegiando los intereses colectivos por sobre los particulares.

Los pastores católicos de la diócesis local quisieron aprovechar la Semana Social de la Iglesia para organizar un diálogo que permita reflexionar sobre “los católicos y la política”.

Ad portas de que mañana venza el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales, bueno es sopesar quiénes postulan, cuáles son sus intereses y qué proyecto efectivo tienen en procurar del bien comunitario.

Aunque no existe mayor renovación en los rostros que aspiran a conducir los destinos del país y de la región, es bueno esperar que esta verdadera crisis moral y ética llegue a un punto tal que desemboque en que estas tendencias se reviertan y surjan nuevas corrientes reformistas que permitan retomar el mensaje del padre Hurtado, en cuanto a construir un país en que todos trabajen por el bien común y por aliviar la pobreza de los más pobres.

