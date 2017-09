Brusca alza de exámenes médicos y diferencias de precio entre prestadores

El acceso a la sa-

lud es una de las garantías consagradas en nuestra Constitución, pero no siempre el Estado y el sistema público y privado hacen posible tal derecho y, por el contrario, se ha legislado en perjuicio de los usuarios y se han establecido normas y medidas que no permiten que el mercado sea amable con quienes requieren algún servicio, tratamiento complejo o examen.

Una de las aristas de esta problemática la constituye el acceso a exámenes médicos, siendo notorio el incremento de los promedios de test de diagnóstico y procedimientos que se solicitan por paciente en los últimos años.

Una investigación periodística reveló que el precio del grupo de diez exámenes médicos más comunes subió hasta 25% en cinco años (2012-2017). Esta muestra consideró nueve pruebas de laboratorios habituales, como análisis de sangre y orina, y un electrocardiograma, comparando a las principales clínicas de la Región Metropolitana y en el arancel Fonasa.

También se develó que hay diferencias de precio de hasta siete veces para una misma prueba entre los diversos prestadores, siendo poco justificable esta enorme brecha. Más aún, la adquisición de las nuevas tecnologías y procedimientos debería presionar al mercado precisamente hacia la mejoría de los es-tándares y la baja de los precios.

Parece obvio que el aumento de los precios responde, en gran medida, al segmento social al cual se orienta el servicio médico y de laboratorio.

Expertos plantean que esto se produce por una falla en el sector asegurador, pero las Isapres se defienden indicando que no poseen herramientas para contener las alzas de precio de las clínicas. Lo cierto es que esta tendencia alcista tiene que tener alguna contención y que no sólo se debe dejar abierta la regulación de los precios a la competencia, la capacidad de pago de los pacientes y su facultad de elegir.

