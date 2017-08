Cambio de gerencia zonal de Latam a Santiago

Tal y cómo se había proyectado, en un 30% se incrementó el número de pasajeros que llegó a Punta Arenas durante julio pasado, entendiéndose que estos 45 mil turistas nacionales y extranjeros vinieron principalmente motivados por la programación de las Invernadas 2017.

Sin embargo, esta buena noticia confirmada en la víspera por los representantes de Latam Airlines tuvo como contrapartida un anuncio nefasto: el cambio a las oficinas de Santiago de la gerencia zonal de la empresa.

Aunque el argumento dado es que así se podrá atender en forma más expedita a los clientes magallánicos, la percepción general es que ello no será así, sino todo lo contrario.

Las medidas adoptadas por la compañía, “aggiornada” tras la fusión de Lan Chile con Tam, no han sido favorables para los pasajeros magallánicos, así como tampoco las adecuaciones que fueron el resultado de la estrategia para competir a las agresivas políticas de low cost de sus competidores.

Con la eliminación progresiva de la atención personal, la transferencia de reclamos a un call center y la derivación a comprar, hacer chek in y reprogramar vuelos usando Internet y dispositivos electrónicos, Latam se ha convertido en una empresa deshumanizada, ajena, muy distante y sin soluciones efectivas para una población que tiene pocas alternativas de medios de transporte para salir de la zona y conectarse con el resto del país y del mundo.

¡Qué lejanos están aquellos días en que cualquier magallánico podía acudir a las oficinas de Lan y encontrar una respuesta rápida y efectiva a los problemas presentados! ¡Más lejanos aún está el tiempo en que la propia gerente regional arbitraba los medios necesarios para hallar una solución!

Ahora, seremos derivados a Santiago, donde tendremos suerte si una grabación telefónica nos da paso a un telefonista con acento caribeño que poco o nada sabe de Magallanes.

