Cequa y el sueño de contar con ciencia competitiva a nivel regional

Para apurar el progreso de un país, se requiere que el crecimiento y desenvolvimiento de todas sus capacidades sea equitativo y toque a todo su territorio. Es, en tal sentido, que cobra fuerza el discurso de la descentralización, proceso que también debe incluir ámbitos tan capitales como lo son hoy la investigación, la tecnología y la innovación.

En tal contexto, es que surgió la iniciativa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) de apoyar y estimular la creación de los centros regionales de desarrollo científico y tecnológico.

Actualmente, existen trece centros regionales, siendo Magallanes zona pionera con el Centro de Estudios de Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa).

Sin embargo, más allá de la clara voluntad presidencial y del primer impulso, un examen sobre la historia del Cequa permite colegir que ha sido fatigoso el camino recorrido, con un constante ir y venir a las entidades del gobierno regional en procura de financiamiento para sus proyectos de investigación, sorteando insolvencias y navegando en medios de rumores de cierre.

Esto no se condice en nada con los cinco focos estratégicos definidos para estos centros por la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, que elaboró el informe “Un sueño compartido para el futuro de Chile”.

Llama la atención que el Cequa aún no cuente con sede, toda vez que entre los tres aspectos estructurales definidos para poder impulsar y acompañar a estos centros se planteó que el desarrollo de la ciencia competitiva a nivel regional requiere de infraestructura propia y equipamiento habilitantes para aquello.

Hoy, la dirección del Cequa está emplazando al intendente a dar explicaciones sobre la marcha -o no marcha- del proyecto de compra de un terreno y construcción de dependencias propias, enrostrando que éste no ha tenido voluntad política para impulsar tal obra. Sería esperable que el Consejo Regional no permanezca silente frente a esta situación.

