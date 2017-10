Crece percepción de Chile como país corrupto

Un estudio de Transparencia Internacional situó a Chile co-

mo el segundo país latinoamericano en que más creció la percepción ciudadana respecto de los actos deshonestos en el aparato público y los cargos de elección popular.

Este sondeo indica que el 80% de los chilenos consultados cree que el nivel de corrupción ha aumentado en los últimos doce meses. Como si tal porcentaje no fuera en sí lamentable, lo es mucho más haber quedado prácticamente a la par de Venezuela.

El Barómetro Global de la Corrupción señala que el 62% de los habitantes de América Latina percibe que las prácticas ilegales y poco transparentes han ido en incremento en nuestro continente. El 47% considera que los grupos de poder más corruptos son la policía y los representantes elegidos por votación popular, mientras que entre el 40% y el 45% cree que los funcionarios de gobierno, empleados que dependen del Presidente o del Primer Ministro y jueces o magistrados están, en su mayoría, corrompidos.

Otro aspecto a considerar es que mientras el 76% de los venezolanos estima que el gobierno de Nicolás Maduro no está tomando las acciones necesarias para combatir la corrupción y el 73% de los peruanos cree lo mismo de Pedro Pablo Kucyznski, el 68% de los chilenos piensa que Michelle Bachelet no está procediendo en forma eficiente en este campo.

Estos antecedentes deben preocupar a todos los habitantes, pues, luego de años de asegurar que en Chile las instituciones funcionaban y creer que los niveles de deshonestidad eran bajos respecto de los del resto de América Latina, hemos llegado rápidamente a estar en los primeros lugares de este poco loable ranking internacional.

Mientras vemos cómo quienes están en alguna esfera de poder, cualquiera sea el ámbito, distorsionan el sistema para su beneficio, la ciudadanía tiene un rol determinante que jugar de cara a las próximas elecciones.

Relacionado