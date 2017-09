Destrozo de señaléticas de tránsito y semáforos

En la antigua maestranza municipal que se ubicaba en villa Las Nieves, se arruman las señaléticas de tránsito y semáforos destruidos que han sido colisionados por vehículos a causa de las malas condiciones climáticas, la conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, dirigir los autos sin respetar las instrucciones viales u otras circunstancias.

Además, un número importante de estos elementos resulta destruido sencillamente por la acción vandálica de antisociales que no hallan nada mejor que pintar o destrozar estas señaléticas.

Según el informe de la dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, cada día lunes sus funcionarios recogen entre 20 y 25 señales dañadas por las causas antes indicadas. Frente a las festividades que se avecinan, se hizo ver que el año pasado sólo durante los días de Fiestas Patrias se destruyeron entre 40 a 50 señaléticas debido a que muchos jóvenes consideran divertido ir por las calles rompiendo estos indicadores.

Más allá del daño cotidiano que estas personas y los conductores imprudentes ocasionan a estos elementos, se tiene que considerar el costo que esto reporta para la municipalidad. Se calcula que se deben invertir entre 50 millones a 100 millones de pesos anuales en la reposición de señaléticas y semáforos en Punta Arenas, montos que, claramente, podrían ser destinados a otros fines como, por ejemplo, el hermoseamiento de la ciudad y la forestación de ella.

Nuevamente, estamos frente a un problema de educación, toda vez que el vandalismo se va extendiendo y adquiriendo como una conducta normal para un segmento importante de la población adolescente y juvenil de algunos sectores de la urbe.

De igual forma, en este tema y en otros que se relacionan con los accidentes vehiculares, violencia intrafamiliar y otros delitos es esencial que, desde la niñez, se enseñe que beber en forma desmedida y drogarse no es aconsejable y que no se debe conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

