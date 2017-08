Ejecución presupuestaria de Magallanes

Gracias a un buen ejercicio de los años an-

teriores y a un presupues-to que ha sido expansivo, Magallanes exhibe hoy un marco presupuestario de poco más de $54 mil millones, con un 52,1% de ejecución al 30 de junio recién pasado.

Según el último informe de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la zona registraba a dicha fecha un gasto devengado de unos $28 mil millones.

Comparando este lapso con igual período de 2016, el porcentaje de gasto se reduce, pues el año pasado se anotaba un 58%. Sin embargo, se tiene que considerar que el marco de medición era menor en términos de recursos, pues sólo se habían asignado $41 mil millones.

Esta mayor disponibilidad de recursos se ha debido a una buena gestión del intendente y a un comportamiento favorable de los sectores en estos términos, haciendo posible sellar y ampliar convenios marco de programación.

Importante ha sido la elaboración del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) que ha permitido una fuerte inyección de recursos y que, en la medida que se respete por el próximo gobierno, permitirá garantizar una inversión sostenida a favor de Magallanes.

Otro aspecto a considerar al momento de valorar el de-sempeño de la ejecución presupuestaria de este año, es que la tasa regional supera al promedio nacional, ya que éste se calculó en 49,2%.

Ahora, el intendente viajó nuevamente a Santiago a defender el proyecto del presupuesto regional para 2018, el cual podría tener un fuerte crecimiento en sectores co-

mo Vivienda, que resultan tan revelantes para la población, además de garantizar la continuidad del Pedze.

Todo hace pensar que, en virtud del buen desempeño regional, no debería haber mayor impedimento para que se permita una nueva expansión presupuestaria pa-

ra Magallanes, zona que tiene aún en carpeta proyectos y obras que resultan esenciales para sentar las bases de un mayor desarrollo y progreso.

Relacionado