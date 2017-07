El intrincado caso Zona Franca

Más allá del aus-

picioso repor-te que entregó el gobierno re-gional sobre la forma en que se había puesto, aparentemente, punto final al denominado caso Zona Franca, era bastante previsible proyectar el resurgimiento del conflicto. Esto, pese al anhelo gubernamental, de la concesionaria y de los actuales directivos de Cámara Franca de dejar atrás las discrepancias y los incordios sostenidos desde agosto de 2007.

Primero fue la sorpresiva -pa-

ra algunos- notificación del cese del contrato y su no renovación que han estado recibiendo algunos usuarios antiguos del recinto, a través de la cual la administradora les dejó en claro que se guardó el derecho de no suscribir un nuevo compromiso contractual de arrendamiento con 14 de ellos.

En el acta del acuerdo firmada el 4 de julio entre las partes, se apunta que, el 9 de agosto, terminarán los contratos con los denominados usuarios antiguos y que a contar de esa fecha estarán disponibles para ser arrendados un total de 141 terrenos y de 76 módulos y que, para alentar la suscripción de nuevos convenios, la administradora exceptuará del pago del derecho de asignación a quienes lo hagan entre 1 de julio y el sábado pasado 15 de julio.

En todo momento, Sociedad de Rentas Inmobiliarias dejó en claro que será ella la que decida “libre y voluntariamente” admitir nuevos socios.

Ahora, surgió otro grupo de usuarios que, analizando la referida acta y los nuevos contratos que deberían firmar, se encontraron con términos que les parecen lesivos. Pero, ha sido la propia Cámara Franca la que salió al paso para precisar que todo socio de la entidad gremial estuvo informado de las condiciones que comenzarán a regir a partir del 10 de agosto y que más del 70% de sus asociados respaldó la suscripción del acta de entendimiento.

El denominado caso Zona Franca parece que no da respiro. Es por su naturaleza intrincado dada la compleja trama de intereses comprometidos. Sin embargo, la comunidad y los clientes de ZF esperan que se normalicen las relaciones entre la administradora y los usuarios, se lleven adelante las inversiones declaradas y que se amplíe y mejore la oferta de productos y servicios.

