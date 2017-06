El lastimoso debate de candidatos presidenciales de Chile Vamos

Con relativo interés para los televidentes, se realizó la noche del lunes recién pasado el debate televisivo que enfrentó a los tres aspirantes a ser la carta presidencial del pacto Chile Vamos en las elecciones de noviembre próximo.

Ello, en la recta final de las primarias que se celebrarán este domingo 2 de julio, proceso que no ha concitado mayor entusiasmo entre los ciudadanos, los cuales no están mayormente informados ni tienen siquiera claridad respecto quiénes podrán votar.

Los tres contrincantes al interior del bloque de derecha tuvieron una gran oportunidad de dar a conocer a la gente los lineamientos principales de sus programas y marcar la diferencia entre ellos y con los posibles contendores de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio. La consigna era entusiasmar a quienes los respaldan y conseguir nuevos votantes.

Sin embargo, la sensación que quedó tras el debate no fue agradable ni para los adherentes de las tres opciones y los militantes de los partidos de Chile Vamos ni para el público, en general.

De hecho, la presentación televisiva pareció confundir más a los posibles electores y fue más perjudicial que beneficiosa en términos de alentar a la gente a que se motive para ir a sufragar. Con lo visto, nadie podrá cuestionar que gran parte de los posibles votantes prefiera quedarse en sus hogares mirando la final de la Copa Confederaciones de Rusia, la cual tiene al seleccionado chileno como uno de los protagonistas.

En general en el mundo de la centro-derecha, el debate fue calificado de lamentable y, a ratos, resultó bochornoso para ella y para quienes lo siguieron, por el triste espectáculo de descalificaciones personales y rencores más propio de un reality show con personajillos de tercera categoría que de un intercambio de ideas y sueños de un Chile más justo entre políticos de fuste.

Ninguno de los tres postulantes a representar a su sector estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos, mucho menos respecto de la posibilidad de dirigir los destinos del país si es que ganan este domingo y triunfan en las elecciones de noviembre.

