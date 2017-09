Escaso crecimiento demográfico de Magallanes (I)

Los resultados preliminares del Censo abreviado que se practicó este año arrojaron que la población de Magallanes es de 165 mil 593 habitantes, lo que implica que la zona creció, demográficamente, sólo en 14 mil 767 pobladores entre 2002 y el año en curso.

Este leve crecimiento poblacional es inquietante si se tiene en consideración que es el menor registrado en los últimos años, pensando que hoy Magallanes debería ofrecer mayores oportunidades y atractivos para que sus jóvenes quisieran permanecer en la zona y/o más profesionales e inversionistas desearan afincarse en estas latitudes.

Lo paradojal es que Magallanes creció más demográficamente entre 1970 y 1982 que en los últimos 35 años, pues en tal lapso la población aumentó en 39 mil 76 habitantes; desde esa fecha a la actualidad, el número de pobladores ha aumentado en 33 mil 779 personas.

Por otro lado y mirando los otros resultados del Censo 2017, no deja de ser preocupante la creciente concentración poblacional que está experimentando el país entre la V Región de Valparaíso y la VIII Región del Biobío. Entre las zonas mencionadas vive el 73% de los habitantes del territorio.

Demás está decir que esta excesiva concentración no sólo no es deseable, sino que conlleva riesgos y, a futuro, puede ser insostenible por las fuertes presiones que ya está y seguirá ejerciendo.

En efecto, que casi tres cuartas partes de los habitantes se ubiquen en una porción muy reducida del territorio demanda un aumento explosivo de recursos públicos e impone una gran presión en términos de infraestructura, servicios de urbanización y creciente necesidad de recursos naturales, entre ellos el agua.

Todo esto habla de la carencia de una política pública tendiente a descomprimir demográficamente la zona central del país y a establecer incentivos y medidas efectivas para alentar una mejor distribución poblacional a lo largo de Chile. De esto se está hablando hace décadas, pero, a la fecha, nada se ha avanzado y las estadísticas surgidas del informe preliminar del Censo abreviado permiten fundar tal aseveración.

Relacionado